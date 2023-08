◯商品名

CACTUS JACK D.L.T.L.F.R.T. CREWNECK SWEAT

カクタスジャック クルーネック スウェット

TRAVIS SCOTT トラヴィス スコット

◯カラー

オフホワイト

◯状態

新品未使用

◯商品特徴

デザインプリントとブランドロゴ刺繍が入った

身幅が広めのスウェットです。

◯サイズ

XLサイズ (着丈 約74cm、身幅 約69cm、袖丈 約66cm)

◯配送方法

らくらくメルカリ便 匿名配送

宅急便での発送を予定しています。

#即購入OK #トレーナー #SWEAT #CREWNECK

#オーバーサイズシルエット #マーチャンダイズ

カラー...ホワイト

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

季節感...春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

