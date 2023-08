最安値級価格 th TARO HORIUCHI シャツ シャツ

サイズは1です。

以下公式サイトから。

Oversized Shirt / black corpus

2201-YSH05A-M111B

通常価格 57,200 Yen (Tax in)

オーバーサイズドシャツ。

アーティスト横田大輔とのコラボレーションしたプロダクト。「Site」(2011) と「CORPUS」(2014)の2つのシリーズより、それぞれ4作を大判の生地にプリントしランダムに組み合わせたプロダクト。定番のオーバーサイズドシャツをベースに「CORPUS」のシリーズから作成。

※柄は1点1点全て異なります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タロウホリウチ 商品の状態 未使用に近い

