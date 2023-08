収集を趣味としています。

1P様専用

断捨離です。数度聴いたあと CD収納棚にて長期しまってありましたが 最近2.3度聴きました。帯にめくれ、ケースにはすり傷が若干ありますが 普通に聴けます。状態や演目は見ずらいでしょうが 写真参照でお願い致します。

Miles Davis / Jack Johnson Sessions

ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

収集を趣味としています。断捨離です。数度聴いたあと CD収納棚にて長期しまってありましたが 最近2.3度聴きました。帯にめくれ、ケースにはすり傷が若干ありますが 普通に聴けます。状態や演目は見ずらいでしょうが 写真参照でお願い致します。ご検討宜しくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

II LUV / RAIN INDIE R&B CD G-RAPボブ・ディラン 紙ジャケ8作品BANANARAMA In a Bunch The CD Singles BoxTha D.R.E.Circus Little Free Rock Stray 紙CD8枚 ボックスCD PRINCE EYE RECORDS 203 204 205King & Prince Mr.5 ティアラ盤 新品未開封 特典つき福田 進一クラシックギターCD 24枚