ご覧頂き誠にありがとうございます!

全商品、即購入okです!

size.L(着用感L)

color.ブラック

実寸

肩幅→約49cm

(肩から肩を直線で計測)

身幅→約62cm

(片側袖の脇下からもう一方の袖の脇下)

袖丈→約67cm

(肩上部から袖先)

着丈→約73cm

(首肩付け根から裾下)

・サイズに関しましては着用感による独自基準による参考サイズです。

・採寸の測定値には若干の誤差がある場合があります。ご了承下さい。

・状態

古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。

ただし、あくまでも 古着 ですので、使用感など気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入ください。

・細心の注意を払って検品を行っていますが、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。

・値下げコメントへの返信は控えさせていただいております。ご了承ください。

(G09GH82T)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コロンビア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂き誠にありがとうございます!全商品、即購入okです!size.L(着用感L)color.ブラック実寸肩幅→約49cm (肩から肩を直線で計測)身幅→約62cm(片側袖の脇下からもう一方の袖の脇下)袖丈→約67cm(肩上部から袖先)着丈→約73cm(首肩付け根から裾下)・サイズに関しましては着用感による独自基準による参考サイズです。・採寸の測定値には若干の誤差がある場合があります。ご了承下さい。・状態古着ならではの着用感はありますが目立つ大きなダメージもなくまだまだ着ていただけます。ただし、あくまでも 古着 ですので、使用感など気になる所があれば購入前に何度でも質問してご納得の上ご購入ください。・細心の注意を払って検品を行っていますが、万が一見落としがございましたら何卒ご了承下さい。・値下げコメントへの返信は控えさせていただいております。ご了承ください。(G09GH82T)

