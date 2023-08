ランキング2022 PLEASE PLEATS プリーツプリーズ グリーン タンクトップ タンクトップ

PLEATS PLEASE

プリーツプリーズ

タンクトップ

グリーン✕ホワイト

ギンガムチェック

サイズ

平置き

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ タンクトップ グリーン

身幅 約35cm 肩幅30cm 着丈 約58cm

横にはかなり伸びます

グリーンは抹茶ダークグリーンといった

ような色みです

購入後試着のみで長期保管しておりました。傷や汚れ、シミなどもありません。

カラー...グリーン

柄・デザイン...チェック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 未使用に近い

PLEATS PLEASEプリーツプリーズタンクトップグリーン✕ホワイト ギンガムチェックサイズ平置き身幅 約35cm 肩幅30cm 着丈 約58cm 横にはかなり伸びますグリーンは抹茶ダークグリーンといったような色みです購入後試着のみで長期保管しておりました。傷や汚れ、シミなどもありません。カラー...グリーン柄・デザイン...チェック季節感...春, 夏, 秋, 冬

