■BRAND

ジルサンダー ジップ パンツ 46サイズ

EVERYONE エブリワン x FARAH JAPAN

ヨウジヤマモト ラップサルエル紐パンスラックス



【新品タグ付】COMOLI 23ssシルクパイルドローストリングパンツ

■ITEM

✨️希少・タグ付き✨️22aw irenisa semi flared pants

WOOL PANTS パンツ

タイムセール★新品★INCOTEXコットンシャンブレースラックス48



WACKOMARIA STRIPED PLEATED TROUSERS

■COLOURS

最終値下げ!希少カラーneedlesトラックパンツ ブラックフェイクレザー

BLACK

NIKE カジュアルパンツ テーパードスラックス



90s ヴィンテージ 古着 ラルフローレン リネンシルク トラウザー スラックス

■MATERIALS

新品未使用★ディーゼル ブラックゴールドサイズ44★メンズ★パンツ★送料込

100% WOOL ウール

ストレート S サックスブルー sax blue 22ss 5-1



Eurokenvy 4way ストレッチ スラックス カーキ

■SIZE

【新品未使用 / タグ付き】y's ヨウジヤマモト ベルトデザイン ワイドパンツ

XL

SAYATOMO attic別注 Mukabaki Cargo Pants

ウエスト: 80-92cm (調節可)

NEIGHBORHOOD TUCK PANTS 231AQNH-PTM02

股上: 36cm

MISSONI ミッソーニ 光沢 レーヨン コットン ドレープ フレアパンツ

股下: 74cm

vintage western slim slacks

わたり: 34cm

アットラスト ウールストライプドレスパンツ 32 NV ATLAST トラウザー



シンゾーン別注 Tomboy pants

※素人による採寸ですので誤差がある場合がございます。ご了承ください。

美品 needles beams トラックパンツ ストレート ブラック



LOUIS VUITTON ルイヴィトン クロップドパンツ メンズ スラックス

■DESCRIPTION

デッドストック スラックス フレア ベロア ダークブルー 日本製 センタープレス

ポップアップストアお披露目 新商品

Stein

即完売品 ウール100% 日本製

名作【RYO TAKASHIMA 】レザーフレアパンツ

各アイテム極少量の生産とのことで、希少なものかと思います。

y2k ギミック ワイドフレアパンツ



SHIKITARI PINTUCK MEGA FLARE SLACKS GREE

■NOTE

OVY Standard Cotton Work Pants (black)

日本製 新品未使用品

未使用 タグ ACJ italy製 マルチ ジップ デザイン パンツ black



TIGHTBOOTH スラックス バギー ワイドパンツ タイトブース

※上記の通り新品未使用品ですが極めて神経質な方はご遠慮願います。

総柄 XS パピヨン パープル parple purple papillon 紫

※すり替え防止の為返品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願い致します。

kolor カシミアウールメルトン TROUSERS キャメル

※新品ですが初期キズ等には対応しかねますのでご了承ください。

国内正規新品 21SS Neil Barrett ニールバレット パンツ

※ご質問、値段交渉等ありましたらご気軽にコメントいただけると幸いです。

LE VERNEUIL パンツ



Wolf&Wolff別注 ENCOMING リネン スラックス オフホワイト

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MAATEE AND SONS "EASY PANTS" サイズ2



ジルサンダー サイズ48 スラックス

#ENNOY

アンデゥムルメステール ジャガードパンツ XXS

#COMOLI

ヒザデルパンツ XS ホワイト ベージュ white beige 新品

#graphpaper

M CLASSIC WINTER WOOL CROPPED WIDE PANTS

#auralee

【最終値下げ・半額以下!】evan kinoriのチェックパンツ

#700fill

kolor 21ss タックワイドパンツ

#エンノイ

スリーラバーズ WALTER cord’s Yosemite orange S

#スタイリスト私物

sacai タグ付き スラックスパンツ

#1LDK

AURALEE オーラリー ツータック スラックス

#三好良

フレアパンツ XS ブラック ベージュ フリークスストア needles 61

#everyone

common divisor 変形ワイドパンツ サイズ2

#在原みゆ紀

ニートハウス コーンミルズ社 デットストックデニム ワイドパンツ サイズ43

#在原みゆき

美品 89aw COMME des GARCONS HOMME PLUS パンツ

#柴田ひかり

アンダーカバー パンツUC1C4502

#バーズアイ

ピクミン様専用

#Creek

NEAT HOUSE ウールモヘア スタンダード44 パープル

#長谷川昭雄

AURALEE Light Wool Max Gabardine Slacks3

#SEESEE

ルメール パンツ

#daiwapier39

Studious x Needles Track Pant BLACK M

#SSZ

LANVIN ランバン ネイビー モヘア混 ウール ストレート スラックス 原宿

#BEAMS

専用 今期 美品 EDIFICE トロピカルウール セミフレア スラックス

#farah

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

■BRANDEVERYONE エブリワン x FARAH JAPAN■ITEMWOOL PANTS パンツ■COLOURSBLACK■MATERIALS100% WOOL ウール■SIZEXLウエスト: 80-92cm (調節可)股上: 36cm 股下: 74cm わたり: 34cm ※素人による採寸ですので誤差がある場合がございます。ご了承ください。■DESCRIPTIONポップアップストアお披露目 新商品即完売品 ウール100% 日本製各アイテム極少量の生産とのことで、希少なものかと思います。■NOTE日本製 新品未使用品※上記の通り新品未使用品ですが極めて神経質な方はご遠慮願います。※すり替え防止の為返品はお受けできませんのでご了承の程よろしくお願い致します。※新品ですが初期キズ等には対応しかねますのでご了承ください。※ご質問、値段交渉等ありましたらご気軽にコメントいただけると幸いです。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■#ENNOY#COMOLI#graphpaper#auralee#700fill#エンノイ#スタイリスト私物#1LDK#三好良#everyone#在原みゆ紀#在原みゆき#柴田ひかり#バーズアイ#Creek#長谷川昭雄#SEESEE#daiwapier39#SSZ#BEAMS#farah

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 新品、未使用

ワコマリア✖️tripsterスタプレスラックスビンテージ野村訓市コラボ【新品未使用】Drawer グリーン パンツmarkaware マーカウェア PEGTOPペグトップ トロピカル サイズ1Berwich ベルウィッチ スラックス 50 ブラックsunsea 20aw n.m thickended wide pants【美品】MARNI スラックス ボトム パンツ センタープレス 44 カーキstein WIDE TAPERED TROUSERSストレート Mブラウン ブラック オリーブ needles 5-1COOTIE T/W 2 Tuck Easy Ankle Pants Blackmatsuba様 コムデギャルソンオムプリュス ワイドテーパード ウール パンツ