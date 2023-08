MS-300B プロフェッショナルタイプマジックテープ式10オンスグローブ

MS-300B プロフェッショナルタイプマジックテープ式10オンスグローブメーカー:ウイニング・プロフェッショナルタイプ 10オンスマジックテープ式・ノーサミングタイプ・素材:牛皮革・日本製●WBA(世界ボクシング協会)公認●WBC(世界ボクシング評議会)公認●WBO(世界ボクシング機構)公認●IBF(国際ボクシング連盟)公認●日本ボクシングコミッション公認●日本プロボクシング協会公認プロ試合用&高校・大学・社会人練習用グローブです。必ず写真を確認してからのご購入お願い致します。目立った傷、汗などの臭いに関しては、個人的にはないと思います。クラブで週一回の使用で3ヶ月のみになります。10回前後のフィットネスレベルでの使用なので美品です!続かなかったので出品致します。winningボクシングキックボクシング種類···グローブグローブのサイズ···10オンス

