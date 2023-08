┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

【BEAMS BOY(ビームスボーイ)】

メンズ服の持つ強さと背景のあるデザインに憧れを持つ女性のために、1998年にスタートしたレーベル。ヘビーデューティーな服や定番として生まれたメンズ服、ものとして存在感のある服たちの魅力や着こなしを〈ビームス ボーイ〉独自の視点を通して提案します。

◎アイテム詳細

サイズ:FREE SIZE

素材:コットン60%, 麻40%

取り扱い:洗濯・アイロン可

季節感:春夏秋冬

状態:美品

■デザイン

毎シーズン大好評のボレロが今シーズンも登場しました。コットンリネンのナチュラルなシャリ感や、後身頃や袖に配された透かしレースがヴィンテージライクな1着。パンツスタイルやワンピースなど、コーディネートを存分にお楽しみいただけます。

■サイズ

ゆったりと重ね着が楽しめるワンサイズ。

■素材

タテ糸に麻糸、ヨコ糸には綿糸を使用し、平織り組織で打ち込み本数が少ない為、しなやかな風合いに仕上がっています。天然素材の光沢感とシャリ感があり、刺繍のテクニックを加えることによって、上品で高級感のある1着に仕上がりました。

■ケア方法

洗濯機の使用可。素材・レース・刺繍ともに引っ掛けや強い力が加わらないようにネットをご使用ください。

生地の厚さ:薄手

透け感:ややあり

伸縮性:なし

光沢感:なし

裏地:なし

◎その他

・即購入可

・23ss完売品です

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ビームスボーイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

