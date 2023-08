数量は多い suzuki takayuki peasant-dress　ワンピース ロングワンピース

suzuki takayuki peasant-dress

ペザントドレス リネンウール ワンピース

18世紀の農夫服をモチーフにしたプルオーバードレスです。

上質なリネンウール素材で、使い込むごとに柔らかくなるのが特徴です。

1枚でも暖かいですが、ゆったりしたサイズ感ですので中に着込むこともできます。

中に着込んでも着太りして見えにくいので秋から冬にかけて重宝する1枚なのでこれからの季節に是非。

ウエストをベルトなどでマークして、異なるシルエットを楽しんでも良いと思います。

suzuki takayukiを代表するデザインとも言えるドレスです。

カラー ダークブラウン

サイズ

身幅77

丈121

ゆき丈68

本品は全て鑑定済みの商品です。

以降購入先クラウンジュエルの説明を記載させていただきます。

本品は販売元である(クラウンジュエル)のバイヤーが1点ずつ査定されております。

査定時に、真贋確認も行っており偽物の買取は行っておりません。

万が一にも偽物であった場合は、返品保証

致しますので、安心してお買い求め下さい。

※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるように撮影しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございますので予めご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スズキタカユキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

