【日本未発売】 オープンショルダートレンチワンピース ロングワンピース

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ダズリン 商品の状態 新品、未使用

定価13,200円Web限定カラーのネイビーです。通販にて購入し1度試着のみしました。タグ付きのままです。到着時から袖にシワがあります。発送前にアイロンをかけてもこちらで梱包し発送する段階でまたシワがついてしまうと思いますのでそのままお送り致します、到着後にアイロン等をお願い致します。サイズ→S身幅:40/ 肩幅:32/総丈:120/そで丈:28.5/ゆき30.25/ウエスト:一部ゴム仕様:最小68 最大74/すそ周り:604.8/重量(g):約528商品紹介↓#マイナス5キロシリーズトレンチデザインでクラシカルな大人かわいいワンピ肩開きデザインでショルダーラインを華奢に見せつつ、 トレンチデザインでのドッキングワンピースで清楚感をプラス♪ハイウエストで腰元をしっかりホールディングする事で腰元をより細く見せる事が出来るようになっております♡しっかり見えだけど、肌見せで抜け感のあるデザインが可愛いワンピース!

