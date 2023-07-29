華麗 未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500 ブルーレイプレーヤー

引越しに伴う荷物整理のため出品します。
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
今年初めに新品購入しましたが、
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
まだDVDを観ないうちに転勤が決まりました。。。
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
開封してTVボード下に保管していましたので、
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
多少の埃などは被っています。
シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売
先ほど6/2に動作確認は致しました。
ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
未使用ながら自宅保管品の為、NCNRとします。
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
神経質な方はご購入をお控え下さい。
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
元箱に伝票貼り付けの上、発送させて頂きます。
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売
ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK
SONY BDP-S1500
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
Ad−DVD種類: Blu−ray
シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売
Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外
ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK
FLAC: FLAC対応有
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
HDMI端子数(新): 1
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
NETFLIX
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
color: BLACK
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
イーサネット端子有
シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK
圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
録/再タイプ: 再生専用タイプ
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
電源タイプ: ACタイプ
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
#ソニー
シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売
#SONY
ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK
ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK
未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500
Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー
TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S
引越しに伴う荷物整理のため出品します。今年初めに新品購入しましたが、まだDVDを観ないうちに転勤が決まりました。。。開封してTVボード下に保管していましたので、多少の埃などは被っています。先ほど6/2に動作確認は致しました。未使用ながら自宅保管品の為、NCNRとします。神経質な方はご購入をお控え下さい。元箱に伝票貼り付けの上、発送させて頂きます。SONY BDP-S15004K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外FLAC: FLAC対応有HDMI端子数(新): 1NETFLIXcolor: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONY