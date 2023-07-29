華麗 未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500 ブルーレイプレーヤー

引越しに伴う荷物整理のため出品します。

ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK

今年初めに新品購入しましたが、

未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500

まだDVDを観ないうちに転勤が決まりました。。。

Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー

開封してTVボード下に保管していましたので、

TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S

多少の埃などは被っています。

シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売

先ほど6/2に動作確認は致しました。

ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK



ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK

未使用ながら自宅保管品の為、NCNRとします。

未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500

神経質な方はご購入をお控え下さい。

Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー

元箱に伝票貼り付けの上、発送させて頂きます。

TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S



シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売



ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK

SONY BDP-S1500

ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK



未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S

Ad−DVD種類: Blu−ray

シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売

Ad−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外

ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK

FLAC: FLAC対応有

ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK

HDMI端子数(新): 1

未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500

NETFLIX

Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー

color: BLACK

TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S

イーサネット端子有

シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HK

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

ポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK

録/再タイプ: 再生専用タイプ

未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500

電源タイプ: ACタイプ

Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤー



TOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S

#ソニー

シャープ AQUOS ブルーレイ 2B-C05BW1 2019年3月発売

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

引越しに伴う荷物整理のため出品します。今年初めに新品購入しましたが、まだDVDを観ないうちに転勤が決まりました。。。開封してTVボード下に保管していましたので、多少の埃などは被っています。先ほど6/2に動作確認は致しました。未使用ながら自宅保管品の為、NCNRとします。神経質な方はご購入をお控え下さい。元箱に伝票貼り付けの上、発送させて頂きます。SONY BDP-S15004K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: Ad−DVD録再以外FLAC: FLAC対応有HDMI端子数(新): 1NETFLIXcolor: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3録/再タイプ: 再生専用タイプ電源タイプ: ACタイプ#ソニー#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 未使用に近い

ポータブルブルーレイDVDプレーヤーAPBD-F1070HKポータブルブルーレイプレーヤー Superbe 156PB BLACK未使用品●格安●SONY Blu-rayプレーヤー BDP-S1500Superbe 14インチ 地デジ フルセグ ポータブルBDレーヤーTOSHIBA REGZA ポータブルブルーレイプレーヤー SD-BP900S