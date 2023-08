新作モデル US限定 NIKE × JUST DON AIR FORCE 1 オールスター スニーカー

NIKE × JUST DON

27.5cm NIKE AIR PRESTO FLYKNIT ULTRA

ナイキ × ジャスト ドン

AIR FORCE 1

エア フォース ワン

NBA ALL STAR “CHICAGO”

エヌビーエー オールスター シカゴ

us9(27cm)

正規品 新品 箱付

●プロフィール欄をお読みください●

2020年

NBAのオールスターゲームを記念してJUST DONがデザインを手がけたスペシャルモデルのAIR FORCE 1です。

AF-100プロジェクトのデザインをそのままに、オールスターの開催地シカゴの州旗の配色を落とし込んだインパクト抜群の逸品です。

ゴールデンサイズの27cm。

USの極一部の店舗で展開された激レアモデルになりますので、ご存知無い方がほとんどだと思いますが、探されていた方は是非。

また、細かい事を気にされる方、常識の無い方はご遠慮ください。

ご質問などありましたらお気軽にどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

