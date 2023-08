ー品販売 SEVENTEEN carat棒VER.3 アイドル

SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3

AKB48 チーム8 横山結衣 生写真 まとめ



SEVENTEEN セブチ エスクプス ヘンガレ ヨントン トレカ

到着後にライト点灯確認の為、本体を1度開封しています。

(329)Snow Man 阿部亮平 アクリルスタンド

また開封の際ペンライトを包む袋が写真2枚目のように破れてしまいましたが、本体は傷なく新品です。

[まとめ売り] 松本ももな 生写真 126枚

早期特典のピンクのストラップもお付けします。

dg_luv_5様専用*うちわ文字



stray kids 5star ペンライトSTICK VER.2

weverse購入分がペンミまでに間に合わない場合のために韓国のケレン販売分を購入しておりましたが、weverse分の発送が間に合い重複した為出品します。

山本梓

ダンボール+プチプチに入れて発送させて頂きます

柴田恭兵仲村トオルヘイブラ非売品ポスター

大阪のペンミに間に合うよう発送致します!

高嶺のなでしこ 全国お招きツアースタンプカード



TWICE チェヨン チェキ TWICE AIRLINE

海外製品であることを承知頂ける方は購入よろしくお願い致します。

GOT7 ヨンジェ ぬいぐるみ セット グッツ



最終! イコラブ 生写真 野口衣織 直筆サイン+2枚

また海外からの送料を考慮したことで公式より価格が高くなっています。そのためほんの気持ちですがご希望の方はトレカを1枚お付けします。写真3枚目の番号をコメントで一緒にお申し付け下さい!(ホシ、ウォヌ、ウジ、ミョンホ、ディノがいます)

BTS BT21 bigぬいぐるみ アミボム ジョングク アミボムリング



straykids スキズ チャンビン ヒョンジン ハイタッチ券

ライト点灯確認済み

0704/pp★専用ページ オーダー 名前 うちわ 文字 連結

グッズ種類···ペンライト

なにわ男子 CD、その他 値下げ中‼︎

ジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

SEVENTEEN OFFICIAL LIGHT STICK VER.3到着後にライト点灯確認の為、本体を1度開封しています。また開封の際ペンライトを包む袋が写真2枚目のように破れてしまいましたが、本体は傷なく新品です。早期特典のピンクのストラップもお付けします。weverse購入分がペンミまでに間に合わない場合のために韓国のケレン販売分を購入しておりましたが、weverse分の発送が間に合い重複した為出品します。ダンボール+プチプチに入れて発送させて頂きます大阪のペンミに間に合うよう発送致します!海外製品であることを承知頂ける方は購入よろしくお願い致します。また海外からの送料を考慮したことで公式より価格が高くなっています。そのためほんの気持ちですがご希望の方はトレカを1枚お付けします。写真3枚目の番号をコメントで一緒にお申し付け下さい!(ホシ、ウォヌ、ウジ、ミョンホ、ディノがいます)ライト点灯確認済みグッズ種類···ペンライトジャンル···韓流/KPOP

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

岡崎彪太郎 公式写真 ステフォ フォトセ 91枚 まとめ売りtheboyz ニュー サインファイターズガール 直筆サインカード