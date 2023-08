ご覧いただきありがとうございます☺︎

✿同サイズの靴もぜひご覧ください♡

→ #asatsuki24cm台

THE ROW ザ ロウ リボン ミュール ココ coco オールレザー

定価:160000円

サイズ: 37(約24cm)

カラー: ブラック

ヒールの高さ:約4cm

箱無し

THE ROW(ザ・ロウ)」は、メアリー・ケイト・オルセン(Mary-Kate Olsen)とアシュレー・オルセン(Ashley Olsen)のオルセン姉妹が2007年に設立したブランドです◎

THE ROWの洗練されたミニマリストで上質なコレクションはアメリカのみならず世界各国でも大人気です☺︎

marvel作品にも出演したエリザベス・オルセンがカラー違いの物を着用していました✿.

お出かけやデート、お買い物など様々なシーンでご使用頂けます︎✿

丁寧に梱包してお送りいたします´`*

メンテナンス済み

インソール、アウトソール、アッパー

全てアルコール消毒をしております。

(材質上アルコールを使えない部分は

綺麗に拭き取りをしております)

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。

■コンディション

大きな傷や汚れなどなく大変綺麗な状態の美品ですが画像をよくご確認の上ご購入ください☺︎

※画像をご確認頂き、もし気になる点がありましたらコメントにてご質問ください。

◎コメントなしの即購入OKです!

【梱包について】

クラフト紙による簡易包装を基本とし、型崩れ、水濡れなど無いよう注意して梱包致します。

※商品は予告なく削除させていただく場合もあります。

気になる商品はお早めにどうぞ♪

=======================================================

used品の靴を中心にお手頃な値段でご案内しますが、used(中古)品ということを考慮したうえでご購入お願いします︎✿·͜·

写真で状態を分かるように載せますが、ご希望の写真があればお気軽にお声掛けください!

m993569

カラー···ブラック

ヒール高さ···3.1〜5cm

つま先···ポインテッドトゥ

ストラップ···ストラップなし

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ザロウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます☺︎ ✿同サイズの靴もぜひご覧ください♡→ #asatsuki24cm台THE ROW ザ ロウ リボン ミュール ココ coco オールレザー定価:160000円サイズ: 37(約24cm)カラー: ブラックヒールの高さ:約4cm箱無しTHE ROW(ザ・ロウ)」は、メアリー・ケイト・オルセン(Mary-Kate Olsen)とアシュレー・オルセン(Ashley Olsen)のオルセン姉妹が2007年に設立したブランドです◎THE ROWの洗練されたミニマリストで上質なコレクションはアメリカのみならず世界各国でも大人気です☺︎marvel作品にも出演したエリザベス・オルセンがカラー違いの物を着用していました✿.お出かけやデート、お買い物など様々なシーンでご使用頂けます︎✿丁寧に梱包してお送りいたします´`*メンテナンス済みインソール、アウトソール、アッパー 全てアルコール消毒をしております。(材質上アルコールを使えない部分は綺麗に拭き取りをしております)※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求めください。■コンディション大きな傷や汚れなどなく大変綺麗な状態の美品ですが画像をよくご確認の上ご購入ください☺︎※画像をご確認頂き、もし気になる点がありましたらコメントにてご質問ください。◎コメントなしの即購入OKです!【梱包について】 クラフト紙による簡易包装を基本とし、型崩れ、水濡れなど無いよう注意して梱包致します。※商品は予告なく削除させていただく場合もあります。気になる商品はお早めにどうぞ♪=======================================================used品の靴を中心にお手頃な値段でご案内しますが、used(中古)品ということを考慮したうえでご購入お願いします︎✿·͜·写真で状態を分かるように載せますが、ご希望の写真があればお気軽にお声掛けください!m993569カラー···ブラックヒール高さ···3.1〜5cmつま先···ポインテッドトゥストラップ···ストラップなし

