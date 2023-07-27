オリジナル 3150様専用バイオレットスカーレットスノーハザードグレイバースト ポケモンカードゲーム

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パック開封してから中身での評価はご遠慮下さい。

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・BOXのまま、プチプチで梱包して、段ボールに入れて匿名配送で発送致します。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます！ポケモンカードスカーレットバイオレットシュリンク付きBOX です。※必読・ご購入前に必ずご確認お願い致します。コンビニでの購入品となります。一切のサーチ行為・レア抜きなどはしていません。トラブル防止の為、購入後の返品、返金、クレームは無しでお願いします。パック開封してから中身での評価はご遠慮下さい。・BOXのまま、プチプチで梱包して、段ボールに入れて匿名配送で発送致します。ボックス パック シングル···ボックス(box)

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