ソロイストから発売されたサロモンのシューズ

XA-ALPAINE 2 FOR SOLOIST

サイズはUS10.5(28.5cm)

10回くらいは履いたと思います

目立ったキズや汚れは無いですが、あくまで

中古品とお考えください

全然まだまだ履けます

値下げ交渉は行っておりませんので

値下げコメント頂いても返信しない事

予めご了承ください

こちらから状況を見て変えていきたいと思います

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド サロモン 商品の状態 やや傷や汚れあり

