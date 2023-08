新作人気 白タグ 80's 90's STUSSY OLD CAP つば裏グリーン キャップ

80年代から90年代オールドビンテージ

ステューシー白タグキャップです。

さり気なく見えるつば裏の緑がクールです!

コレクション整理の為、出品します。

プラスチック部分の割れ、欠けはございません。

あくまでもビンテージ品ですので

新品のような完璧を求める方はご遠慮ください。

Made in USA

カラー...ブラック

サイズ…スナップバックになっていますので、サイズ調整可能です。

古着好きな方は是非!

インテリアとして飾るのも

お部屋のアクセントになる一品です!

NIGO 裏原 藤原ヒロシ フラグメント Fragment

80年代から90年代オールドビンテージステューシー白タグキャップです。さり気なく見えるつば裏の緑がクールです!コレクション整理の為、出品します。プラスチック部分の割れ、欠けはございません。あくまでもビンテージ品ですので新品のような完璧を求める方はご遠慮ください。Made in USAカラー...ブラックサイズ…スナップバックになっていますので、サイズ調整可能です。古着好きな方は是非!インテリアとして飾るのもお部屋のアクセントになる一品です!Supreme シュプリーム STUSSY ステューシー X-LARGE エクストララージ NIKE ナイキ adidas アディダス subware サブウェア RECON リーコン DEVILOCK デビロック HECTIC ヘクティク masterpiece マスターピース ROCSTAR ロックスター NEXUS7 ネクサスセブン BOUNTYHUNTER バウンティハンター billionaireboysclub BBC ビリオネアボーイズクラブ FAT hectic ヘクティク Champion チャンピオン Carhartt カーハート COMME des GARCONS コムデギャルソン Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト NEIBORHOOD ネイバーフッド a bathing ape アベイシングエイプ wtaps ダブルタップス GOOD ENOUGH グットイナフ UNDERCOVER アンダーカバー kaws カウズ フィネス FINEESE エレクトリックコテージNIGO 裏原 藤原ヒロシ フラグメント Fragment

