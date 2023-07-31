【ギフ_包装】 【新品】ポーター PORTER フリースタイル ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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＜SNBYA.H＞ロゴ入りオリジナルユーティリティーバッグ 長谷川昭雄
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RBJ-kz様PORTER PX TANKER ショルダーバッグ 2way
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Daniel&Bob ダニエル＆ボブ ジョシュア TOMORROWLAND別注
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Daniel&Bob ダニエルアンドボブ ジャスミン 3WAY クロコ型押し
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訳ありMaison Margiela glam slam フラットポケットバッグ
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美品【SILVER LAKE CLUB（シルバーレイククラブ）】ショルダーバッグ
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ザ・ノースフェイス パープルレーベル コーデュラリップストップショルダーバッグ
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PRADA プラダ ショルダーバッグ MV583 ブラウン ミニサイズ/2way
一見レザーのようにも見える独特な質感のオリジナル素材を使用した、『FREE STYLE/フリースタイル』シリーズ。こちらは、普段使いはもちろん、旅行時のバッグとしてもオススメのショルダーバッグです。どんなスタイルにも合わせやすく、性別問わず幅広い年代にオススメとなっています。
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ポールスミス/ジオメトリックトライカラー ミニショルダーバッグ
2気室にわかれた収納スペースは、荷物の仕分けがしやすく普段使いにぴったり。B5サイズの手帳や500mlのペットボトルなど収めても余裕があります。前側収納部はWジップ開閉でフルオープンになり、荷物の出し入れもスムーズ。内装には小分けポケットやペンホルダーを備えています。
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【希少】ポールスミス 2way ウエストポーチ ウエストバッグ ショルダーバッグ
ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。即購入歓迎。707-08211未使用タグ付き定価35200円以下サイト引用【スペック】サイズ:横28×縦20×マチ幅13cm ※公式ショルダーストラップ：長さ 約 80〜138×幅 約 3.5cm素材: 表：高密度キャンバス（ウレタンコーティング）裏：コットンオックス重さ:575g備考: [外側]・ジップポケット（M）×2[前面収納]・ジップポケット（L）×1・ポケット（M）×2・ペンホルダー×1[背面収納]・ベルクロポケット×1【オススメポイント】一見レザーのようにも見える独特な質感のオリジナル素材を使用した、『FREE STYLE/フリースタイル』シリーズ。こちらは、普段使いはもちろん、旅行時のバッグとしてもオススメのショルダーバッグです。どんなスタイルにも合わせやすく、性別問わず幅広い年代にオススメとなっています。2気室にわかれた収納スペースは、荷物の仕分けがしやすく普段使いにぴったり。B5サイズの手帳や500mlのペットボトルなど収めても余裕があります。前側収納部はWジップ開閉でフルオープンになり、荷物の出し入れもスムーズ。内装には小分けポケットやペンホルダーを備えています。▪︎発送は購入から7日以内に、追跡の出来るメルカリ便で発送させて頂きます。▪︎ホコリなどは素人自宅保管の為ご了承の上ご購入ください。