けっこう前に購入しました。

あまり使っていなく写真の通り綺麗な方だと思います。

写真のようにポシェットの裏の紐が当たる部分に擦れ等ありますが、中も汚れなく綺麗でまだまだ使えると思います。

小さめで軽いので肩もこらず楽です笑

ちょっとそこまでのお出かけや、旅先での必要最低限外に持ち歩く時などに良いかと思います。

ミニ財布とスマホ、ハンカチが入る感じです^_^

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 やや傷や汚れあり

