これからのシーズン大活躍すること間違いなし!

Paul Smith ポールスミスのレザーストラップサンダルです。

▪️カラー サックス 水色

▪️Mサイズ

普段25.5cmを履いてますが、画像のベルト位置で丁度です。

調整幅あるので25〜26cmくらいの方でしたら十分履いて頂けると思います。

水色スエードにさりげないマルチストライプがお洒落なサンダルです。

特に目立つ傷や汚れは有りませんが、右のインソールのほうが若干使用感あります。

箱等は無くサンダルのみの出品です。

カラー···ブルー

素材…スエード

柄・デザイン…ストライプ

これからのシーズン大活躍すること間違いなし!Paul Smith ポールスミスのレザーストラップサンダルです。▪️カラー サックス 水色▪️Mサイズ普段25.5cmを履いてますが、画像のベルト位置で丁度です。調整幅あるので25〜26cmくらいの方でしたら十分履いて頂けると思います。水色スエードにさりげないマルチストライプがお洒落なサンダルです。特に目立つ傷や汚れは有りませんが、右のインソールのほうが若干使用感あります。箱等は無くサンダルのみの出品です。カラー···ブルー素材…スエード柄・デザイン…ストライプ

