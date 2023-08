カラー···ブラック

カラー···ブラック形···ベースボールNEW ERA STUSSY ベースボールキャップです。サイズ…7½—(60cm)新品未使用です。STUSSY正規店にて購入しましたが一度も使用せずに暗所にて保管していました。状態は非常に綺麗だと思いますが写真にてご判断下さい。

