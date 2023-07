史上最も激安 Pro iPad 11 256GB WI-FI タブレット

APPLE iPad Pro 11 WI-FI 256GB 2018 GR

保護フィルム、カバー付けて

使用してました。

目立ったキズは見当たりませんが

あくまで素人目線ですので

神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m

同梱物

本体のみ

※充電器、ケーブルなし

おまけとしてケースお付けします。

BLUETOOTH有

GPS HARDWARE: NO GPS HW

KEYBOARD TYPE: SEPARATE KEYBOARD

LED種類: エッジライトLED

OPERATING SYST_MT: APPLE

OS種類(モバイル): iPad OS

USB有無種類: USB3.1

WEB CAMERA: 2D

WIMAX: NO

color: GRAY

カメラ機能有無: カメラ2台以上

ストレージ種類: SSD

タッチポイントタイプ: マルチタッチ

ディスプレイタイプ_ST: RETINA

ディスプレイ数: 1

プロセッサブランド: APPLE

動画記録解像度: 4K UHDTV

無線通信機能: IEEE802.11a/b/g/n/ac

生体認証機能: 顔認証

防塵・防水機能: NO

#Apple

#APPLE

ストレージ容量...256GB

画面サイズ...11 〜 11.9インチ

値下げ交渉はご遠慮くださいm(_ _)m

即購入OKです。

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

