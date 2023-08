ご覧いただきありがとうございます♥️

*新品・未使用品、タグ付き商品になります♥️

*即購入大歓迎・無言購入OK

*1点だけの早い者勝ち

#かえるshopの商品一覧はこちら

★簡易包装、リサイクル資材での発送を心がけております。

ご理解よろしくお願い致します!

[シーダブリューエックス/ワコール]

スポーツタイツ ロング丈

Color:GY

骨盤前傾サポート スピードモデル

一歩をより前に 史上最速 HPO699 メンズ

★参考価格:19000円+税

素材構成

本体-抜き部: 55% ナイロン, 45% ポリウレタン; サポート部: 40% ポリエステル, 30% ナイロン, 30% ポリウレタン

取り扱い案内:手洗いのみ

クロージャータイプ:ドローコード

フィットタイプ:アスレチック

この商品について

SIZE:L ウエスト/身長(メーカー表示サイズ:84cm~94cm/175cm~185cm)

説明

商品紹介

CW-X

スポーツタイツ

Performance Type

骨盤前傾サポート

SPEED MODEL®(スピードモデル)

ロング

CW-X史上最速※。マラソンでの記録向上を目指すランナーのために開発。

股関節をサポートし、骨盤前傾をキープすることで、一歩をより前へ動かしやすく。運動時のふくらはぎの疲労を軽減。

軽さとはきごごちを追求。

・サポート部位:股関節、腰、ふくらはぎ、腹圧

・設計:CW-X独自の段階着圧

【商品特徴】

・調節可能なウエストひもつき

・ウエスト:ワサ(折り返し)始末でフラット

・すそ:フリーなカッティング始末ですっきり

【機能性】

・吸汗速乾

・UVカット率90%以上

・8WAYストレッチ

※当社従来商品対比

●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。

ブランド紹介

アクティブにカラダを動かす人に、ライフスタイルの質の向上を提供する、トータルコンディショニングブランド

商品の情報 ブランド ワコール 商品の状態 新品、未使用

