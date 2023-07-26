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最高の品質の 【フジ商店さま】ピナレロ　TTバイク　SIZE 485 2022モデル 自転車本体

商品の説明

2022モデル　ピナレロ　TTバイク
❸5179子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー
BOLIDE TR+ Carbon T1100G UD
超美品 votani Q3 snow white besv 電動自転車
SIZE 485
ピナレロ RAZHA DISK 2022 シマノ 105 11S Disc完成車
コンポ：DURA-ACE
ストライダ　STRiDA　折りたたみ自転車

キャノンデール　29er ジャンク　引き取り限定
走行距離は120～200ｋｍ未満
TREK マドン ＳＬ6
落車転倒なし
mii様専用 リブ avail1 2022年モデル ロードバイク
フレームセット＋カスタムで合計240万(税込み）相当
クロスバイク　BALBOA 2022年　シルバー

Kitty★Mama様専用　MTB 身長127-160cm Precaliber
購入後に別のバイクを購入したため
ENGINE11 LAKERS KOBE BRYANT 追悼モデル
ショップで大切に保管中です。
クロモリ　フレーム

GIANT ESCAPE 【整備済】新品パーツ多数
現品は横須賀ショップにて確認可能です。
ヤマハ電動アシスト自転車 YPJ-TC
コメント欄でやりとりお願いします。
【実働・ジャンク扱い】マルイシ・エンペラー（？）

ajt様専用
----
パナソニック電動折りたたみ自転車
■詳細
T19 × kalavinka PIST ピスト 完成車
フレームセット ¥1,485,000(ヘッドチューブにキズあり)
mochisan スペシャライズド　ロックホッパー　29
ホイール　カンパニョーロ BORA　WTO45　２WAY　 ¥388,300
XJRさん専用メリダスクルトゥーラ100街乗り仕様

菌るい様　専用　Bianchi SPRINT DISC 2022年　12速Di2
クランク　シマノ　FC-R9100　11速 172.5 54-42 ¥88,672
ビッケ　子ども乗せ電動アシスト自転車
カセット　CS-R9100　11速 11-28 ¥38,071
電動子供乗せ自転車　パナソニック
RD-R9150 キズあり　　　　　　　　　　　　　　　　　¥91,430
BMX 24インチ　在庫処分
カーボンドライビックプーリー　付　　 　　　　　　　 ¥56,100
susie様 専用
FD-R9150 ¥56,973
chase element PRO コンプリート　バイク　競技バイク
ブレーキ　BR-R9170 ¥42,291
ブリヂストン　ピストフレーム
レバー　 ST-R9180 ¥92,591
【フジ商店さま】ピナレロ　TTバイク　SIZE 485 2022モデル
SW-R9160 ¥30,861
MOTELWORKS BMX Delight 16inchキッズ
サドル　MOST LYNX NS キズあり　　　　　　　　　　　 ¥27,720
スペシャライズド　クロスバイク Sサイズ
タイヤ　ポントレガー　R3　700x25C
❷5227子供乗せ電動アシスト自転車ブリヂストン20インチ良好バッテリー
---------------------
ロードバイク　felt fr2 カーボン
購入時合計金額 ¥2,401,650
【未使用】MYPALLAS マイパラス 16インチ折りたたみ自転車★Y-357
---------------------
♦️EJ7番　Panasonic電動自転車
キズ詳細は画像をご確認ください。
ロードバイク コラテック フレームセット

【手渡し・引取り限定】グランテックミニ　GRM204 ブリヂストン
【注意　受け渡し】
5月2週目まで　Trek verve2+ low step カスタムペイント
手渡しの場合は
神奈川県　LOUIS GARNEAUルイガノ22インチ男児
購入後にメッセージやりとりにて以下を連絡します。
スペシャライズド dorce ビアンキ カラー 美車
横須賀のロードバイクショップです。
ブリジストン　TB1e

直接渡し希望　オールドクライン　アティチュード　オールドマウンテンバイク
配送希望の場合は
ブリヂストン　HYDEEB 電動自転車　バッテリー8.7ah
フロントホイールとハンドルを外して梱包します。
ストライダー x14 STRIDER x14
配送料追加のため購入前にメッセージ要です
【引取限定】子供用自転車ブリジストン ハッチ 18インチ

ロードバイク GIANT CONTEND ブラック
ピストバイク　完成品
パナソニック　電動自転車　26インチ ビビSX FS631 ネイビー
走行距離（km）···149.9km未満
パンチェックさん専用fiat自転車
ギア　11速

★Ken様専用★パナソニック　ベロスターミニ　電動自転車　電動アシスト自転車

商品の情報

ブランドピナレロ
商品の状態未使用に近い

【なんちゃら〜様専用】メリダリアクト4000 2021 XS

73系列電動アシスト自転車E-BIKE 大容量 500W 20ah

電動自転車　パナソニック　ハリヤ　新型　 26インチ　16ah クロスバイク　黒

ストライダ　strida

子供 自転車 小学生

【先月購入　超美品】ストライダー　14x

自転車　ブリヂストン　tb1e 電動自転車　ウーバーイーツ配達　※直接の引き渡し

ネオコズマ　DISC チタンロードバイク

Brunoミニベロ　ブルーノロード20
2022モデル　ピナレロ　TTバイクBOLIDE TR+ Carbon T1100G UD SIZE 485コンポ：DURA-ACE走行距離は120～200ｋｍ未満落車転倒なしフレームセット＋カスタムで合計240万(税込み）相当購入後に別のバイクを購入したためショップで大切に保管中です。現品は横須賀ショップにて確認可能です。コメント欄でやりとりお願いします。----■詳細フレームセット ¥1,485,000(ヘッドチューブにキズあり)ホイール　カンパニョーロ BORA　WTO45　２WAY　 ¥388,300クランク　シマノ　FC-R9100　11速 172.5 54-42 ¥88,672カセット　CS-R9100　11速 11-28 ¥38,071RD-R9150 キズあり　　　　　　　　　　　　　　　　　¥91,430カーボンドライビックプーリー　付　　 　　　　　　　 ¥56,100FD-R9150 ¥56,973ブレーキ　BR-R9170 ¥42,291レバー　 ST-R9180 ¥92,591 SW-R9160 ¥30,861サドル　MOST LYNX NS キズあり　　　　　　　　　　　 ¥27,720タイヤ　ポントレガー　R3　700x25C ---------------------購入時合計金額 ¥2,401,650---------------------キズ詳細は画像をご確認ください。【注意　受け渡し】手渡しの場合は購入後にメッセージやりとりにて以下を連絡します。横須賀のロードバイクショップです。配送希望の場合はフロントホイールとハンドルを外して梱包します。配送料追加のため購入前にメッセージ要ですピストバイク　完成品走行距離（km）···149.9km未満ギア　11速

商品の情報

ブランドピナレロ
商品の状態未使用に近い

最高の品質の 【フジ商店さま】ピナレロ　TTバイク　SIZE 485 2022モデル 自転車本体

33分钟前

最高の品質の 【フジ商店さま】ピナレロ　TTバイク　SIZE 485 2022モデル 自転車本体

¥980,000 ¥450,800

(税込) 送料込み
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 1457

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コメント (2)

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