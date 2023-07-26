最高の品質の 【フジ商店さま】ピナレロ　TTバイク　SIZE 485 2022モデル 自転車本体

2022モデル ピナレロ TTバイク

❸5179子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA 20インチ良好バッテリー

BOLIDE TR+ Carbon T1100G UD

超美品 votani Q3 snow white besv 電動自転車

SIZE 485

ピナレロ RAZHA DISK 2022 シマノ 105 11S Disc完成車

コンポ：DURA-ACE

ストライダ STRiDA 折りたたみ自転車



キャノンデール 29er ジャンク 引き取り限定

走行距離は120～200ｋｍ未満

TREK マドン ＳＬ6

落車転倒なし

mii様専用 リブ avail1 2022年モデル ロードバイク

フレームセット＋カスタムで合計240万(税込み）相当

クロスバイク BALBOA 2022年 シルバー



Kitty★Mama様専用 MTB 身長127-160cm Precaliber

購入後に別のバイクを購入したため

ENGINE11 LAKERS KOBE BRYANT 追悼モデル

ショップで大切に保管中です。

クロモリ フレーム



GIANT ESCAPE 【整備済】新品パーツ多数

現品は横須賀ショップにて確認可能です。

ヤマハ電動アシスト自転車 YPJ-TC

コメント欄でやりとりお願いします。

【実働・ジャンク扱い】マルイシ・エンペラー（？）



ajt様専用

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パナソニック電動折りたたみ自転車

■詳細

T19 × kalavinka PIST ピスト 完成車

フレームセット ¥1,485,000(ヘッドチューブにキズあり)

mochisan スペシャライズド ロックホッパー 29

ホイール カンパニョーロ BORA WTO45 ２WAY ¥388,300

XJRさん専用メリダスクルトゥーラ100街乗り仕様



菌るい様 専用 Bianchi SPRINT DISC 2022年 12速Di2

クランク シマノ FC-R9100 11速 172.5 54-42 ¥88,672

ビッケ 子ども乗せ電動アシスト自転車

カセット CS-R9100 11速 11-28 ¥38,071

電動子供乗せ自転車 パナソニック

RD-R9150 キズあり ¥91,430

BMX 24インチ 在庫処分

カーボンドライビックプーリー 付 ¥56,100

susie様 専用

FD-R9150 ¥56,973

chase element PRO コンプリート バイク 競技バイク

ブレーキ BR-R9170 ¥42,291

ブリヂストン ピストフレーム

レバー ST-R9180 ¥92,591

【フジ商店さま】ピナレロ TTバイク SIZE 485 2022モデル

SW-R9160 ¥30,861

MOTELWORKS BMX Delight 16inchキッズ

サドル MOST LYNX NS キズあり ¥27,720

スペシャライズド クロスバイク Sサイズ

タイヤ ポントレガー R3 700x25C

❷5227子供乗せ電動アシスト自転車ブリヂストン20インチ良好バッテリー

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ロードバイク felt fr2 カーボン

購入時合計金額 ¥2,401,650

【未使用】MYPALLAS マイパラス 16インチ折りたたみ自転車★Y-357

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♦️EJ7番 Panasonic電動自転車

キズ詳細は画像をご確認ください。

ロードバイク コラテック フレームセット



【手渡し・引取り限定】グランテックミニ GRM204 ブリヂストン

【注意 受け渡し】

5月2週目まで Trek verve2+ low step カスタムペイント

手渡しの場合は

神奈川県 LOUIS GARNEAUルイガノ22インチ男児

購入後にメッセージやりとりにて以下を連絡します。

スペシャライズド dorce ビアンキ カラー 美車

横須賀のロードバイクショップです。

ブリジストン TB1e



直接渡し希望 オールドクライン アティチュード オールドマウンテンバイク

配送希望の場合は

ブリヂストン HYDEEB 電動自転車 バッテリー8.7ah

フロントホイールとハンドルを外して梱包します。

ストライダー x14 STRIDER x14

配送料追加のため購入前にメッセージ要です

【引取限定】子供用自転車ブリジストン ハッチ 18インチ



ロードバイク GIANT CONTEND ブラック

ピストバイク 完成品

パナソニック 電動自転車 26インチ ビビSX FS631 ネイビー

走行距離（km）···149.9km未満

パンチェックさん専用fiat自転車

ギア 11速

商品の情報 ブランド ピナレロ 商品の状態 未使用に近い

2022モデル ピナレロ TTバイクBOLIDE TR+ Carbon T1100G UD SIZE 485コンポ：DURA-ACE走行距離は120～200ｋｍ未満落車転倒なしフレームセット＋カスタムで合計240万(税込み）相当購入後に別のバイクを購入したためショップで大切に保管中です。現品は横須賀ショップにて確認可能です。コメント欄でやりとりお願いします。----■詳細フレームセット ¥1,485,000(ヘッドチューブにキズあり)ホイール カンパニョーロ BORA WTO45 ２WAY ¥388,300クランク シマノ FC-R9100 11速 172.5 54-42 ¥88,672カセット CS-R9100 11速 11-28 ¥38,071RD-R9150 キズあり ¥91,430カーボンドライビックプーリー 付 ¥56,100FD-R9150 ¥56,973ブレーキ BR-R9170 ¥42,291レバー ST-R9180 ¥92,591 SW-R9160 ¥30,861サドル MOST LYNX NS キズあり ¥27,720タイヤ ポントレガー R3 700x25C ---------------------購入時合計金額 ¥2,401,650---------------------キズ詳細は画像をご確認ください。【注意 受け渡し】手渡しの場合は購入後にメッセージやりとりにて以下を連絡します。横須賀のロードバイクショップです。配送希望の場合はフロントホイールとハンドルを外して梱包します。配送料追加のため購入前にメッセージ要ですピストバイク 完成品走行距離（km）···149.9km未満ギア 11速

商品の情報 ブランド ピナレロ 商品の状態 未使用に近い

★Ken様専用★パナソニック ベロスターミニ 電動自転車 電動アシスト自転車【なんちゃら〜様専用】メリダリアクト4000 2021 XS73系列電動アシスト自転車E-BIKE 大容量 500W 20ah電動自転車 パナソニック ハリヤ 新型 26インチ 16ah クロスバイク 黒ストライダ strida子供 自転車 小学生【先月購入 超美品】ストライダー 14x自転車 ブリヂストン tb1e 電動自転車 ウーバーイーツ配達 ※直接の引き渡しネオコズマ DISC チタンロードバイクBrunoミニベロ ブルーノロード20