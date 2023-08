バーゲンで 【未使用】PT TORINO ピーティートリノ グレー デニム SWING 33 デニム/ジーンズ

●ブランド

MOMOTARO JEANS VINTAGE SLIM STRAIGHT W36

PT TORINO

Needles Assorted Patches Boot-Cut Jean S



和柄ジーンズ 絡繰魂 龍 刺繍 サイズ34

●サイズ

10a20《新品》大きいサイズ ドルチェ&ガッバーナ ホワイトデニム2XLメンズ

タグ表記 : 33

80’s リーバイス505 デッドストック アメリカ製

ウエスト : 約42cm

バレンシア 55 501xx 復刻 w32 l36

股上 : 約24cm

SUGARHILL OILED FADE DOUBLE KNEE DENIM

股下 : 約83cm

【スキニー3本セット】170センチ以上180センチ未満には最高‼️

裾幅 : 約15.5cm

rザ・リラクス 2022AW ワイド デニム reracs

渡り幅 : 約29cm

80's VTG*リーバイス501*USA製W34 赤耳*Levi's*送料込



THEE HYSTERIC XXX

※平置きでの採寸になります。 若干の誤差はご了承頂きますようお願いいたします。

Stussy x Levi's Embossed 501 Denim 34



LEVI’S 505 インディゴ染

●カラー

アベイシングエイプ スター刺繍カモフラージュ切替 セルビッチデニムパンツ

グレー ブラック

エヴィス エビス LOT 2000 ピンクカモメ 虎耳セルビッチ デニムパンツ



【美品】666 シックスシックスシックス デニムパンツ Sサイズ

●状態

-PUCH-RAW DENIM PANTS for +81

試着程度の新古品です。

USA製 90s Levi's リーバイス 201XX ビッグE 555

新品同様の商品ですが、保管に伴う微細なキズ、汚れが見受けられる場合がございます。

LVC Levi’s Vintage Clothing 2004ss 1901s

あらかじめご了承ください。

W41☆[GUCCI] 定価96,300 ウェブ付き ストーンウォッシュデニム



TRIPLE DOUBLE ウォッシュドテイパードダメージデニムパンツ

※着用感等はお答えできかねます。

20AW テンダーロイン DENIM PNT デニム インディゴ ウォッシュ



USA製 90s リーバイス シルバータブ バギー ブラック ジーンズ 33

●その他

AFGK a few good kids デニムパンツ ジーンズ パンツ 青 L

■ ブリーチブラックデニム

ourlegacy / vast cut forever blue drape

■ モデル:SWING

1873 バレンシア復刻 リーバイス125 32w 36l

■ 素材:本体:綿81% 再生繊維(セルロース)11% 複合繊維(ポリエステル)6% ポリウレタン2%、皮革部分:牛革

CUNE ジーパン サイズ34

■ 生産国:ルーマニア

ヘロンプレストン デニムパンツ ジーンズ



サンローラン ブラックデニム スキニーフレア 26インチ

PT TORINOの代名詞である "SWING SUPER SLIM FIT" をデニムに落とし込んだ “SWING”モデル。

美品 stussy BIG OL jeans 紫 パープル



キャントバステム★オールインワン

グレーデニムと呼びたくなるほどの強い加工具合が目を惹き、定番のブラック、ブルー、ホワイトをお持ちの方にもオススメする簡単に変化が付けられる一本。

リーバイス 66501 W34 ビンテージデニム メンズ

ブロンズ調で統一された付属パーツ、ブラウンレザーパッチにゴールドのPTロゴがハードさを和らげます。

HYSTERIC GLAMOURヒステリック グラマー ダメージ加工W30



激レア!ジースター オーガニック

生地はコットンにセルロースやポリエステルなどをブレンドすることで極めて高いストレッチ性が実現されており、通年着用可能な程よいの厚みです。

ディースクエアード ブリーチ クラッシュ加工 デニムジーンズ



※値下げ交渉可能 DSQUARED2 スキニーパンツ

浅い色合いながらブラックデニムの力強さも感じられ、そして美しいシルエットにより大人も穿ける洗練された仕上がりです。

butter goods デニム 緑帽 38インチ



LEVI'S【LVC】551ZXX 505 ダブルネーム 67505-0217

コットン ストレッチ ジップフライ デニムパンツ ジーンズ テーパード メンズ 国内正規

number (n)ine 07SS 顔料 デニム パンツ ナンバーナイン



LEVI'Sリーバイス505ユーロ製ポーランド製 2002年製 雰囲気色落ちひげ

※自宅保管品であること、一度個人に渡った物とご理解願います。

新品未使用 ヌーディージーンズ タイトテリー W26,L30 定価26400円

※写真と実物の色味が若干異なる場合がございます。またカラーは主観による判断の為、実際の表現とは異なる場合がございます。

stussy SPRAY DYE BIG OL’ JEANS 32

※発送の際コンパクトに折り畳んで梱包致しますので、折りじわが生じる可能性がございます。予めご了承ください。

W34 リーバイス 150周年 501 ジーンズ ブラック リンス

※出品にあたりシミや汚れ、ほつれ、傷などチェックしておりますが、微細な傷等気付かない場合もございますので、ご了承いただける方のみご購入お願い申し上げます。

【DSQUARED2】ディースクエアード ジーンズパンツ【新品/タグ付/未使用】

1087

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ピーティートリノ 商品の状態 新品、未使用

●ブランドPT TORINO●サイズタグ表記 : 33ウエスト : 約42cm股上 : 約24cm股下 : 約83cm裾幅 : 約15.5cm渡り幅 : 約29cm※平置きでの採寸になります。 若干の誤差はご了承頂きますようお願いいたします。●カラーグレー ブラック●状態試着程度の新古品です。新品同様の商品ですが、保管に伴う微細なキズ、汚れが見受けられる場合がございます。あらかじめご了承ください。※着用感等はお答えできかねます。●その他■ ブリーチブラックデニム■ モデル:SWING ■ 素材:本体:綿81% 再生繊維(セルロース)11% 複合繊維(ポリエステル)6% ポリウレタン2%、皮革部分:牛革■ 生産国:ルーマニアPT TORINOの代名詞である "SWING SUPER SLIM FIT" をデニムに落とし込んだ “SWING”モデル。グレーデニムと呼びたくなるほどの強い加工具合が目を惹き、定番のブラック、ブルー、ホワイトをお持ちの方にもオススメする簡単に変化が付けられる一本。ブロンズ調で統一された付属パーツ、ブラウンレザーパッチにゴールドのPTロゴがハードさを和らげます。生地はコットンにセルロースやポリエステルなどをブレンドすることで極めて高いストレッチ性が実現されており、通年着用可能な程よいの厚みです。浅い色合いながらブラックデニムの力強さも感じられ、そして美しいシルエットにより大人も穿ける洗練された仕上がりです。コットン ストレッチ ジップフライ デニムパンツ ジーンズ テーパード メンズ 国内正規※自宅保管品であること、一度個人に渡った物とご理解願います。※写真と実物の色味が若干異なる場合がございます。またカラーは主観による判断の為、実際の表現とは異なる場合がございます。※発送の際コンパクトに折り畳んで梱包致しますので、折りじわが生じる可能性がございます。予めご了承ください。※出品にあたりシミや汚れ、ほつれ、傷などチェックしておりますが、微細な傷等気付かない場合もございますので、ご了承いただける方のみご購入お願い申し上げます。1087

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ピーティートリノ 商品の状態 新品、未使用

★エヴィス初期モデル★デニム★ No1 2000 ★W32★セルビッチ★新品 W31L30 Diesel ジーンズ デニム D-STRUKT 009NVソロイスト the jean デニムパンツ 再構築 リメイク x.0274アイジュンヤワタナベコムデギャルソンマン×リーバイス デニムサルエルパンツリーバイス W30 ビンテージ復刻 ジーンズ 68606 スリム スキニーK 42-44相当 ブラック 新品未使用 DSQUARED2 デニムDIESELディーゼル jogg ジョグジーンズ ブラックコーティングKapital キャピタル ストライプデニムyardsaleヤードセールfantasyデニム チャコールlevi's リーバイス501 デッドストック 80s USA製 デニムパンツ