ソニーα6400購入時のレンズです。

同時に別メーカーのレンズを購入しましたので

ほぼ未使用になります。

レンズガード(HAKUBA)も購入して開封時から装着しましたので

レンズのキズ・汚れはもちろん、全体的に綺麗です。

純正のレンズフード付き。

動作確認済で不具合はみられません。

2〜3回程度使用しただけなので、キズや汚れがなく美品ですが、

中古品扱いのためご理解いただける方に限りご購入ください。

箱はありませんので、エアパッキンにて丁寧に梱包して配送いたします。

マウント...αEマウント系

SONY E55-210F4.5-6.3OSS S

color: BLACK

ズームレンズタイプ: 望遠ズームレンズ

フォーマット種類: APS−C

レンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント

一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用

交換レンズタイプ: ズームレンズ

#ソニー

#SONY

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ソニーα6400購入時のレンズです。同時に別メーカーのレンズを購入しましたのでほぼ未使用になります。レンズガード(HAKUBA)も購入して開封時から装着しましたのでレンズのキズ・汚れはもちろん、全体的に綺麗です。純正のレンズフード付き。動作確認済で不具合はみられません。2〜3回程度使用しただけなので、キズや汚れがなく美品ですが、中古品扱いのためご理解いただける方に限りご購入ください。箱はありませんので、エアパッキンにて丁寧に梱包して配送いたします。マウント...αEマウント系SONY E55-210F4.5-6.3OSS Scolor: BLACKズームレンズタイプ: 望遠ズームレンズフォーマット種類: APS−Cレンズマウント(メーカ): ソニー Eマウント一眼レフ/ミラーレス: ミラーレス用交換レンズタイプ: ズームレンズ#ソニー#SONY

