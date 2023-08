ブランド:BESSEC

セルフポートレイト 白×黒 チェック柄 ワンショルダーワンピース xsサイズ5号

サイズ:9号

ルルゲッタ ねこ柄袖付きワンピース



最終お値下げ新品 レオナール ワンピース

ワンピース

【シルク100%】Tory Burch サイズ0 2wayリボン ワンピース

着丈:(肩から)約89cm

Natural by Foxey フォクシー リネン 麻 ワンピース 38

肩幅:約40.5cm

♡即完売 2023SS 今期 スカーフペイズリープリントワンピース ピンク

身幅:約45cm

ラコステ LACOSTE ベルトデザインポロドレス ワンピース 綿 サイズ38



イノセントワールド ハイウエストジャンパースカート 黒/春物カーディガン 生成?

ブレザー

kay me ケイミー ワンピース ホワイトジオ ヴィーナスワンピース

着丈:約71cm

バーバリーロンドン ワンピース【未使用長期保管品】ブラック×チェック 裏地あり

肩幅:約41.5cm

MILK ラブベリードレス フルーツ柄ワンピース

袖丈:約58cm

バーバリーロンドン 総柄 2way ワンピース ベージュ ホースロゴ ベルト

身幅:約51cm

【美品】ブルーレーベルクレストブリッジ 半袖ワンピース サイズ38,M からし色



フォクシー FOXEY フォクシーブティック ワンピース 42 新品 タグ付き

☑︎素人採寸になりますので参考程度にお願い致します。

新品 23区 ドレス ワンピース バックサテンシャンタン サイズ38 M



PINKY & DIANNEタグ付きワンピース



MARIHA シルクワンピース ドレス

#mimiワンピース一覧

Christian Dior 90s 00s 襟付き 花柄 ニット ワンピース

#mimiヴィンテージ一覧

新品&未使用!【YOKO CHAN】ノースリーブバルーンワンピース(ブラック)



RED VALENTINO 花柄カッティング ワンピース



美品 セオリーリュクス ワンピース ブラック フォーマル

●状態

新品☆KATE SPADE NEW YORK ケイトスペード ワンピース 4

目立つ傷や汚れは見られない美品usedになります。

【obliM】米沢別注チュールキャミワンピース/イエロー



新品タグ付き Moncler モンクレール おしゃれなシャツワンピース

●フェイク胸ポケット

女子会に アメリカサイズ8



♡冠婚葬祭に♡大切なシーンに♡アミティエワンピース

●裏地付き

ミカエルの祝福jsk[限定お値下げ]



美品⭐️マックスマーラ 最高級黒タグ ピアノフォルテ 膝丈ワンピース 36

●肩パッド入り

専用!値下*未使用◆エムズグレーシーローズワンピース(36)◆¥47300



最終値下げ!セルフォード デート・卒入学・お仕事に!ノースリーブワンピース

●日本製

ルネ ウォーターリリードレス ワンピース 黒 ブラック



❤️LEONARD・レオナール・素敵なワンピース❤️



【ご専用】デイジーリン アンティークベージュ ワンピース

ティファニーブルーやミントグリーンのような爽やかで鮮やかなテーラードジャケットと膝下丈半袖ワンピースの上下2点セットです。

【マックスアンドコー】未使用品 レディースワンピース 濃紺 サイズ40

ゴールドボタンもアクセントになり可愛いポイントです。

お値下げしました❣️ FOXEY ワンピース



ソフィードール スウェット トレーナー ワンピース 36 オーバーサイズ 赤

普段使いはもちろん、お呼ばれや結婚式、オフィス、入園式、セレモニー、謝恩会等のスーツとしてもフォーマル、オケージョンシーンにも活躍する一着になっております。

LA7036 エムズグレイシー 膝丈ワンピース シルク 半袖 総柄 グレー M



ヴァレンティノ VALENTINO シルクブレンドワンピース



美品✨フランシュリッペ ワンピース Mサイズ



mame ジャガード織 ワンピース くるみボタン



【美品】OZZONESTE オッズオネスト チャイナデザインフリンジワンピース

【備考】

極美品✨ダイアンフォンアファステンバーグ ひざ丈ワンピース カシュクール 総柄

昭和レトロやクラシカル、アンサンブル、Iライン、エメラルド、オープンカラー、開襟等のがお好きな方にもおすすめな一着です。

トッカ(TOCCA)刺繍 ワンピース



人気!Mayu Tokyo 小花柄ワンピース 日本製 美品 ヴィンテージ US

夏秋はレースのインナーやハイネックシャツ、シアーなタートルとのレイヤードコーデや、ノーカラーコートやボレロ、カーディガンを羽織ったり、ニットやプルオーバーと合わせてプリーツスカートとしてもロングシーズン着回せる一着かと思います。

C(3)新品☆高級ブランド AEELIS パティーワンピースドレス M



【美品】FOXEY NEWYORK ノースリーブ ワンピース

シンプルなスニーカーや綺麗めなハイヒール、ドレスシューズ、厚底サンダル、フラットやポインテッドトゥパンプスやミドル丈ブーツ等どんな靴とも合うのでコーデの幅が広がります。

MAX MARA マックスマーラ チュニック グレー 38



Rene シルクウールワンピース ネイビーワンピース

ペンタゴン(ハートシェイプド)ネックの首元はパールやチェーンネックレス、チョーカー、大振りなハンドメイドアクセサリーと合わせても素敵です。

試着のみ♡ルネ♡ローウエスト デニムワンピース



組曲 ワンピース 新品未使用 入園式 入学式

海外や韓国の個性的なデザインや百貨店、ルシェルブルー 、foxey、ロンハーマン、ZARA等の華やかなお洋服が好きで頻繁に購入しております。

バーバリーブルーレーベル ニットワンピース 黒



ベイビー mary in the sky 柄ジャンパースカート



グレースコンチネンタル GRACE CONTINENTAL ワンピース【新品】

メルカリ便での匿名配送になります。

【極美品】フォクシー FOXEY フロントジップ ツイードワンピース 40



【タグ付新品】ディーゼル 花柄総柄 ベルト付ノースリーブ膝丈ワンピース Sサイズ



美品トリーバーチ ワンピース ブラック ストレッチ コート XS

他にも古着やUN3D.のブラウス、chanelやコムデギャルソンのワイドパンツ、sybillaやセルフォードのジレ、Maxmaraやグレースコンチネンタルのハンドバッグ等も出品しておりますので、宜しければ合わせてご覧ください。

タグ付 ローズティアラ42 組曲 マーリエパーエフデ 23区 大きいサイズ



パブリックトウキョウ ワンピース ジレ



アンダーカバー03aw ペーパードール期 ドット柄 ワンピース



GANNI ガニー ノースリーブ 膝丈ワンピース ブルー S

#ヴィンテージ

LEONARD レオナール メッシュワンピース

#膝丈ワンピース

mannine マンナイン ワンピース 可愛いねこちゃんいっぱい トートバッグ付

#セットアップ

【新品】CRESCENT DUO ワンピース ノースリーブ チェック柄 ハート

#アンサンブル

DIANE ダイアン DVF ラップワンピース ドレス

#レディーススーツ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ブランド:BESSECサイズ:9号ワンピース着丈:(肩から)約89cm肩幅:約40.5cm身幅:約45cmブレザー着丈:約71cm肩幅:約41.5cm袖丈:約58cm身幅:約51cm☑︎素人採寸になりますので参考程度にお願い致します。 #mimiワンピース一覧 #mimiヴィンテージ一覧●状態目立つ傷や汚れは見られない美品usedになります。 ●フェイク胸ポケット●裏地付き●肩パッド入り●日本製ティファニーブルーやミントグリーンのような爽やかで鮮やかなテーラードジャケットと膝下丈半袖ワンピースの上下2点セットです。ゴールドボタンもアクセントになり可愛いポイントです。普段使いはもちろん、お呼ばれや結婚式、オフィス、入園式、セレモニー、謝恩会等のスーツとしてもフォーマル、オケージョンシーンにも活躍する一着になっております。【備考】昭和レトロやクラシカル、アンサンブル、Iライン、エメラルド、オープンカラー、開襟等のがお好きな方にもおすすめな一着です。夏秋はレースのインナーやハイネックシャツ、シアーなタートルとのレイヤードコーデや、ノーカラーコートやボレロ、カーディガンを羽織ったり、ニットやプルオーバーと合わせてプリーツスカートとしてもロングシーズン着回せる一着かと思います。シンプルなスニーカーや綺麗めなハイヒール、ドレスシューズ、厚底サンダル、フラットやポインテッドトゥパンプスやミドル丈ブーツ等どんな靴とも合うのでコーデの幅が広がります。ペンタゴン(ハートシェイプド)ネックの首元はパールやチェーンネックレス、チョーカー、大振りなハンドメイドアクセサリーと合わせても素敵です。海外や韓国の個性的なデザインや百貨店、ルシェルブルー 、foxey、ロンハーマン、ZARA等の華やかなお洋服が好きで頻繁に購入しております。メルカリ便での匿名配送になります。他にも古着やUN3D.のブラウス、chanelやコムデギャルソンのワイドパンツ、sybillaやセルフォードのジレ、Maxmaraやグレースコンチネンタルのハンドバッグ等も出品しておりますので、宜しければ合わせてご覧ください。#ヴィンテージ#膝丈ワンピース#セットアップ#アンサンブル#レディーススーツ

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品送料無料US4ケイトスペード ニューヨークリボンつきワンピースシャネル ニットワンピースARMANI オーガンジー飾りワンピース 38美品★組曲 ドレス ワンピース 結婚式やパーティー 黒 L ショール ボレロ【極美品】ヨーコチャン アルパカ シルク ツイード ノースリーブ ワンピース雑誌掲載✨極美品✨ブルーレーベルクレストブリッジ ワンピース 36 桐谷美玲【希少】sacai luck サカイラック ボーダー レイヤード ワンピース今季完売品<IIROT>イロット スタンドカラー黒 リブニット半袖レオナール LEONARD 細見えカンカンワンピース美品トリーバーチ Tory Burch シルク100% 総柄 風景柄 ワンピース S