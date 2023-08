日本未入荷ᵕ̈ꕤ

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

✔︎ 商品名

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

✔︎ カラー

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

✔︎ サイズ

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

S-M

✔︎ 状態

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

新品未使用タグ付きです♡

直接オーストラリアにて購入しています。

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ご質問、ご要望等ございましたら

お気軽にコメント下さいᵕ̈♡⃛

購入前コメントください^ ^

※ 突然削除させて頂く場合が

御座いますので予めご了承下さい(/ _ ; )

ALEXIASTAM/room306contemporary

Lack of color/Australia/2022SS/スード/sudo

beauty&youth UNITED ARROWS

ユナイテッドアローズ/ZARA/ザラ/アクレント

justinbieber/haileybieber

商品の情報 ブランド ラックオブカラー 商品の状態 新品、未使用

日本未入荷ᵕ̈ꕤオーストラリア発大人気ブランド【 Lack of color / ラックオブカラー 】Lack of color の商品のなかでも大人気のバケットハットです❤︎タオル素材の商品になります(*ᴗˬᴗ)⁾秋冬でもお使い頂けます❁⋆⸜ こちらの商品のみ特別価格となります ⸝⋆ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄✔︎ 商品名 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄Wave Bucket Cherry Terry✔︎ カラー ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ - Red✔︎ サイズ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ S-M ✔︎ 状態 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄新品未使用タグ付きです♡直接オーストラリアにて購入しています。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ご質問、ご要望等ございましたらお気軽にコメント下さいᵕ̈♡⃛購入前コメントください^ ^※ 突然削除させて頂く場合が御座いますので予めご了承下さい(/ _ ; )ALEXIASTAM/room306contemporaryLack of color/Australia/2022SS/スード/sudobeauty&youth UNITED ARROWSユナイテッドアローズ/ZARA/ザラ/アクレントjustinbieber/haileybieber

