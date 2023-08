ご覧いただきありがとうございます。

中古品

サイズ 【UK8】【26.5㎝】

◉new balance M577 ANG

GRAY ¥22000+Tax

[new balance M577 ANG ]

1988年登場のオフロードランニング系モデル「M577」、デビュー25年を記念してオリジナルカラーをMADE IN UKで復刻。

その佇まいから時代を感じるアイテムですが、これが現代のボトムスタイルと申し分なくマッチします。

青みがかったグレイのスウェードアッパーに同系色のメッシュで切り替え、大きめの「N」マークとプラスティックパーツはネイビー、ソールはクリーム、ホワイト、グレイと3トーン。

いつもながらUK製のnew balanceには配色の妙があります。

世界各国でスニーカーはデザイン、生産されていますがカラーパレットが独特です。

スポーツアイテムらしい派手さは無く、調和を取る事でクオリティに注目度が集まるイメージです。

#ニューバランス

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

