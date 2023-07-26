新品 美品⛳️ ダンスウィズドラゴン　レディース2 半袖ポロシャツ　レオパード柄 ウエア(女性用)

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◉ご購入、コメント前には必ずプロフィールを最後までお読みください。神経質な方や細かい事を気にされる方はご購入をお控えください。レディースゴルフウェアDANCE WITH DRAGONダンスウィズドラゴン半袖 ポロシャツ ハーフジップ■色：レオパード柄■サイズ：2■平置き採寸 身幅48、着丈58■1時間程着用しただけです。未使用に近い極美品です。一枚で存在感抜群なレオパード柄デザインです。サラッと軽やかな着心地、吸水速乾性、ストレッチ素材。ハーフジップで脱ぎ着も楽にできます。胸元のチビドラも可愛く、袖元はゴールドラメで高級感もあります。インパクトあるデザインなのでウェア被りを避けたい方に是非おすすめです☺︎その他レディースゴルフウェア、メンズゴルフウェア、パーリーゲイツ、ジャックバニー、マスターバニーエディション 、マークアンドロナ、アルチビオ 、ラッセルノ、ダンスウィズドラゴン、ニューバランスゴルフ、キャロウェイ、ルコックゴルフ、マンシングウェア、アンパスィ、アディダスゴルフ、ラウドマウス 、半袖ポロシャツ、スカート、パンツ、ブルゾン 、ベスト、ワンピース等ゴルフウエアたくさん出品中です☺︎⚠︎画像転載や説明文の無断転用が多いです。。メルカリ禁止行為に『他会員の写真・文章等を無断で使用する行為』が明記されております。見つけ次第、規約違反として事務局へ報告してます。種類···ポロシャツ丈···半袖
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