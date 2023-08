【福袋セール】 rienda ブルゾンディテールマキシOP ロングワンピース

rienda ブルゾンディテールマキシワンピース

サイズが合わなかったので出品します。

タグ付きです。

完売している人気アイテムです。

定価15,400円

商品説明

【ブルゾンをまるでワンピースにしたかのようなデザインが今年らしいワンピース】

【Design】

1枚で簡単にお洒落に見えて旬なスタイルへ引き上げてくれるワンピースです。襟のドローストリングデザインがブルゾンの様な雰囲気を演出し、大きなポケットデザインとワーク調のバックルディテールが、スポーティーな印象をぐっと引き立ててくれます。程よい張り感が有りながらも絶妙な光沢感のある素材感が、カジュアルなデザインでも上品さと女性らしさを引き立ててくれる表地にも拘りました。またファスナーテープの色味もあえて配色ににして、遊び心を効かせた色合いもさりげないPointです。前を開けて羽織としても着用出来ます。

抜け感の出るロング丈は、大人っぽさをぐっと引き立ててくれるデザインでお勧めです。

【Color】

淡い色味がトレンド感溢れるL/YEL、落ち着いた印象を与えるL/GRN、モードかつセンシュアルな雰囲気を醸し出すBLK、の3色展開です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド リエンダ 商品の状態 新品、未使用

