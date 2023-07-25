【正規販売店】 k8.0 +BASIL 猪塚慶太　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···グリーン
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柄・デザイン···無地
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素材···コットン
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シミ汚れ等なく状態良好ですが、一度他人の手に渡った物としてご理解宜しくお願いします。
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新品未使用を購入後、外での使用は数時間で頻度は4-5回です。
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mac、ipad等楽々入ります。
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早い者勝ちで宜しくお願いします。
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商品の情報
|ブランド
|キココスタディノフ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MYSTERY RANCH DISTRICT8
カラー···グリーン柄・デザイン···無地素材···コットンシミ汚れ等なく状態良好ですが、一度他人の手に渡った物としてご理解宜しくお願いします。新品未使用を購入後、外での使用は数時間で頻度は4-5回です。mac、ipad等楽々入ります。早い者勝ちで宜しくお願いします。kikokostadinov着用sullen oursour legacykikokostadinovsupreme
商品の情報
|ブランド
|キココスタディノフ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし