【正規販売店】 k8.0 +BASIL 猪塚慶太　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

素材···コットン

シミ汚れ等なく状態良好ですが、一度他人の手に渡った物としてご理解宜しくお願いします。

新品未使用を購入後、外での使用は数時間で頻度は4-5回です。

mac、ipad等楽々入ります。

早い者勝ちで宜しくお願いします。

kikokostadinov着用

sullen

ours

our legacy

kikokostadinov

supreme

商品の情報 ブランド キココスタディノフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

