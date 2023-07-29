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【コンビニ受取対応商品】 TRIBE WIDE SHIRTS シャツ

商品の説明

ペイズリー調の総柄半袖シャツ。
hommeplissé ボウタイシャツ
VIRGOには珍しいレトロ調なデザインが目を惹く一枚。
Sサイズ テンダーロイン ピケ コーチ ジャケット コーデュロイ
大人っぽく落ち着いた雰囲気がポイントです。
ルイヴィトン　メンズシャツ　モノグラム　Sサイズ

special! 90s caldwell シルクリネン バンダナ柄開襟シャツ
■素材
レア配色 50s60s KING LOUIE レーヨンボーリングシャツ M
・コットン100％
Needles × Noma Italian Collar Shirt M

ザ・ノースフェイス パープルレーベル ボタニカルプリントハーフスリーブシャツ
■ディティール
【レア】 児島ジーンズ F-4EJ ファントム2 デニム ワークシャツ (L)
・レトロ調で大人っぽいカラーリングのペイズリーの総柄
MARNI 18aw トロピカルウールステッチシャツ 46

WACKOMARIA STRIPED SHIRT キムタク　木村拓哉　着用
■シルエット
《希少》カーハート carhartt☆シャツジャケット XL 刺繍ロゴ カーキ
・ゆったり目のワイドシルエット
WAKOMARIA ワコマリア　シャツ

Stussy 　アロハシャツ　M
■サイズ/カラー
ワコマリア　ティムリーハイ　長袖シャツ
SIZE : 2
JUNYA WATANABE パッチワーク長袖シャツ コムデギャルソン ドット
COLOR : BLACK
希少　stussy モノグラム柄シャツ　　90s グッチ

WACKO MARIA FUCK DRAGON 開襟シャツ
the low atus ツアー時に 細美武士 さんが
Etudes✖️Beavis & Buttheadデニムジャケット セットアップ
着用されていました。
クーティー　TW半袖ワークシャツ COOTIE

Bott シャツ
virgo
WTAPS BD LS RAPO. TWILL size L
virgo wearworks

CONFECT LINAS リネンシャンブレー半袖ワイドシャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴァルゴ
商品の状態新品、未使用

BAPE サファリ ミリタリーロゴ ワッペン Mサイズ

《希少》ラルフローレンRalphLauren☆長袖BDシャツ 3XB NS251

BOTTER PARIS 21SS ロングスリーブシャツ

COMOLI カナパ プルオーバー
ペイズリー調の総柄半袖シャツ。VIRGOには珍しいレトロ調なデザインが目を惹く一枚。大人っぽく落ち着いた雰囲気がポイントです。■素材・コットン100％■ディティール・レトロ調で大人っぽいカラーリングのペイズリーの総柄■シルエット・ゆったり目のワイドシルエット■サイズ/カラーSIZE : 2COLOR : BLACKthe low atus ツアー時に 細美武士 さんが着用されていました。virgovirgo wearworks

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヴァルゴ
商品の状態新品、未使用

【コンビニ受取対応商品】 TRIBE WIDE SHIRTS シャツ

8分钟前

【コンビニ受取対応商品】 TRIBE WIDE SHIRTS シャツ

¥13,000 ¥11,050

(税込) 送料込み
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  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. トップス
    3. シャツ
    4. TRIBE WIDE SHIRTS
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

404c3661

 317

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