【コンビニ受取対応商品】 TRIBE WIDE SHIRTS シャツ

ペイズリー調の総柄半袖シャツ。

hommeplissé ボウタイシャツ

VIRGOには珍しいレトロ調なデザインが目を惹く一枚。

Sサイズ テンダーロイン ピケ コーチ ジャケット コーデュロイ

大人っぽく落ち着いた雰囲気がポイントです。

ルイヴィトン メンズシャツ モノグラム Sサイズ



special! 90s caldwell シルクリネン バンダナ柄開襟シャツ

■素材

レア配色 50s60s KING LOUIE レーヨンボーリングシャツ M

・コットン100％

Needles × Noma Italian Collar Shirt M



ザ・ノースフェイス パープルレーベル ボタニカルプリントハーフスリーブシャツ

■ディティール

【レア】 児島ジーンズ F-4EJ ファントム2 デニム ワークシャツ (L)

・レトロ調で大人っぽいカラーリングのペイズリーの総柄

MARNI 18aw トロピカルウールステッチシャツ 46



WACKOMARIA STRIPED SHIRT キムタク 木村拓哉 着用

■シルエット

《希少》カーハート carhartt☆シャツジャケット XL 刺繍ロゴ カーキ

・ゆったり目のワイドシルエット

WAKOMARIA ワコマリア シャツ



Stussy アロハシャツ M

■サイズ/カラー

ワコマリア ティムリーハイ 長袖シャツ

SIZE : 2

JUNYA WATANABE パッチワーク長袖シャツ コムデギャルソン ドット

COLOR : BLACK

希少 stussy モノグラム柄シャツ 90s グッチ



WACKO MARIA FUCK DRAGON 開襟シャツ

the low atus ツアー時に 細美武士 さんが

Etudes✖️Beavis & Buttheadデニムジャケット セットアップ

着用されていました。

クーティー TW半袖ワークシャツ COOTIE



Bott シャツ

virgo

WTAPS BD LS RAPO. TWILL size L

virgo wearworks

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァルゴ 商品の状態 新品、未使用

ペイズリー調の総柄半袖シャツ。VIRGOには珍しいレトロ調なデザインが目を惹く一枚。大人っぽく落ち着いた雰囲気がポイントです。■素材・コットン100％■ディティール・レトロ調で大人っぽいカラーリングのペイズリーの総柄■シルエット・ゆったり目のワイドシルエット■サイズ/カラーSIZE : 2COLOR : BLACKthe low atus ツアー時に 細美武士 さんが着用されていました。virgovirgo wearworks

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴァルゴ 商品の状態 新品、未使用

CONFECT LINAS リネンシャンブレー半袖ワイドシャツBAPE サファリ ミリタリーロゴ ワッペン Mサイズ《希少》ラルフローレンRalphLauren☆長袖BDシャツ 3XB NS251BOTTER PARIS 21SS ロングスリーブシャツCOMOLI カナパ プルオーバー