アメリカ古着 アメリカ買付品 ザノースフェイスノースフェイス ノース GORE-TEXゴアテックス 刺繍ロゴ マウンテンジャケットマウンテンパーカー ナイロンジャケットアウトドア THE NORTH FACEベージュ ブラック 黒●ご覧いただきましてありがとうございます!こちらの商品はメンズ、レディースどちらも御着用頂けます。●写真は実物をスマホにて撮影しております。●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #古着屋FM #古着屋FMアウターおまとめ買いの方は更に200円引きいたします!ご購入前にご連絡ください!◆商品のポイント【アメリカ買付品】人気ブランド、ザノースフェイスのマウンテンジャケットです!フード収納型でかなり便利に使えるアイテムです。大きめのため、男女兼用でゆるだぼっと御着用頂けます!◆カラーアースカラーベージュイエロー 黄色◆素材ポリエステル 100%◆状態やや傷や汚れあり使用感あり、内側に少し汚れ(写真をご参照ください)※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:S着用サイズはM相当実寸値にてご判断ください。男女兼用です。下記、平置き実寸値を載せてます。素人のため、多少の誤差はご了承お願いします。必ず、ご確認ください!着丈:71cm身幅:55.5cm肩幅:54cm袖丈:58cm◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします!当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中!⬇#古着屋FM#古着屋FMアウター商品管理番号 22L174カラー···ベージュ柄・デザイン···刺繍フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、秋、冬

