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専門ショップ 【新品未使用】富士通 FMVA62003 LIFEBOOK 15.6インチ ノートPC

商品の説明

CPU名称Intel Core i5CPU型番（周波数）8265U（1.6GHz)
Dell・Core i3-5世代・8G・500G・DVDSM・14インチ
メモリ（種類）DDR4メモリ（標準）4GB
vaio pcg-71b11n SSD512GB 8GBメモリ　バッテリー新品
ディスプレイサイズ15.6型最大解像度1366×768
Let'snote CF-SZ6RDYVS/Ci5/8GB+SSD256(90)
ストレージ容量500GBUSBポート数USB3.1×4
さち様専用Office付！HP ノートパソコン 本体 Core 高性能
タッチパッド搭載Office系ソフトWPS Office 2
LENOVO X380 YOGA SSD512GB増設 フルHDタッチパネル
幅374mm奥行250mm
C92 Lenovo X1 Carbon i7◆8GB◆SSD256GB 14
高さ32.5mm重量2.10kg
デスクトップパソコン＆無線キーボードセットまとめ売り
プリインストールOSWindows10 Home (64ビット)
VAIO Core i5-8250U/8G/SSD256G/13.3型フルHD

Apple MacBook Air i5 8GB 512GB ゴールド　美品
カラー...ブラック
【１台限り超特価❗】Win11搭載 NEC高性能ノートパソコン✨設定済で使い易い
CPU種類...Corei5
良品　Surface Pro7 Pro 7 i5 8GB SSD 256GB
画面サイズ...14.5インチ～17インチ
SSDでサクサク✨すぐ使えるノートパソコン✨8GB✨レッツノート✨カメラ✨u3
OS...Windows10Home
初期設定済みノートパソコン簡単すぐ使えるWindows11カメラ付きPC
メモリ...4GB～8GB未満
DELL ノートパソコン i5/メモリ8GB/SSD256GB/Office付
重量...2.0kg～2.5kg未満
【人気のレッド】ノートPC dynabookEX/56MRDモデナレッド
JAN...4549210385355
群馬県　Mac book air 2013 まだまだ使えそうです。　おまけ付き

FLATBACKER様専用 Lenovo yoga BOOK ジャンク処分
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
【美品】Let'sNote CF-SZ5 i5第6世代 4GB/256GB
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。

大容量DELLノートパソコン　メモリ8G Windows11 オフィス付き

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態新品、未使用

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CPU名称Intel Core i5CPU型番（周波数）8265U（1.6GHz)メモリ（種類）DDR4メモリ（標準）4GBディスプレイサイズ15.6型最大解像度1366×768ストレージ容量500GBUSBポート数USB3.1×4タッチパッド搭載Office系ソフトWPS Office 2幅374mm奥行250mm高さ32.5mm重量2.10kgプリインストールOSWindows10 Home (64ビット)カラー...ブラックCPU種類...Corei5画面サイズ...14.5インチ～17インチOS...Windows10Homeメモリ...4GB～8GB未満重量...2.0kg～2.5kg未満JAN...4549210385355※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。

商品の情報

ブランド富士通
商品の状態新品、未使用

専門ショップ 【新品未使用】富士通 FMVA62003 LIFEBOOK 15.6インチ ノートPC

12分钟前

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¥57,880 ¥31,255

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海外限定】 【新品未使用】富士通 FMVA62003 LIFEBOOK 15.6インチ

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