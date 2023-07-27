専門ショップ 【新品未使用】富士通 FMVA62003 LIFEBOOK 15.6インチ ノートPC

CPU名称Intel Core i5CPU型番（周波数）8265U（1.6GHz)

Dell・Core i3-5世代・8G・500G・DVDSM・14インチ

メモリ（種類）DDR4メモリ（標準）4GB

vaio pcg-71b11n SSD512GB 8GBメモリ バッテリー新品

ディスプレイサイズ15.6型最大解像度1366×768

Let'snote CF-SZ6RDYVS/Ci5/8GB+SSD256(90)

ストレージ容量500GBUSBポート数USB3.1×4

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タッチパッド搭載Office系ソフトWPS Office 2

LENOVO X380 YOGA SSD512GB増設 フルHDタッチパネル

幅374mm奥行250mm

C92 Lenovo X1 Carbon i7◆8GB◆SSD256GB 14

高さ32.5mm重量2.10kg

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プリインストールOSWindows10 Home (64ビット)

VAIO Core i5-8250U/8G/SSD256G/13.3型フルHD



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カラー...ブラック

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CPU種類...Corei5

良品 Surface Pro7 Pro 7 i5 8GB SSD 256GB

画面サイズ...14.5インチ～17インチ

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OS...Windows10Home

初期設定済みノートパソコン簡単すぐ使えるWindows11カメラ付きPC

メモリ...4GB～8GB未満

DELL ノートパソコン i5/メモリ8GB/SSD256GB/Office付

重量...2.0kg～2.5kg未満

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JAN...4549210385355

群馬県 Mac book air 2013 まだまだ使えそうです。 おまけ付き



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※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。

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※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 新品、未使用

CPU名称Intel Core i5CPU型番（周波数）8265U（1.6GHz)メモリ（種類）DDR4メモリ（標準）4GBディスプレイサイズ15.6型最大解像度1366×768ストレージ容量500GBUSBポート数USB3.1×4タッチパッド搭載Office系ソフトWPS Office 2幅374mm奥行250mm高さ32.5mm重量2.10kgプリインストールOSWindows10 Home (64ビット)カラー...ブラックCPU種類...Corei5画面サイズ...14.5インチ～17インチOS...Windows10Homeメモリ...4GB～8GB未満重量...2.0kg～2.5kg未満JAN...4549210385355※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。

商品の情報 ブランド 富士通 商品の状態 新品、未使用

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