袖通しのみのほぼ未使用品です。

スマートでお洒落なダウンコートです、

とても軽く暖かいので、下はロンTだけでも大丈夫です!

定価 17万以上ですので、シーズン終わりと言うこともありとてもお安いと思います!

ぜひご検討ください^ ^

サイズ表記44

色 茶系

肩幅約43cm

身幅約51cm

着丈約90cm

袖丈約63cm

百貨店購入した物になります!

⚠︎ モンクレール のハンガーはつきません。

☆ ジャケット ブルゾン ダウン コート パンツ セットアップ スカート スーツ アウター ロンT トップス ジャージ パーカー レザー ライダース ニット セーター カーディガン Tシャツ ワンピース フレア ノースリーブ ツイード Noプリーツ ガウン ヴィンテージ デニム ショート ロング ポンチョ ケープ スカーフ 半袖 長袖 シルク カシミヤ リゾート ジレ ベスト ボンバー スカジャン MA1 服 3450002j

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヘルノ 商品の状態 未使用に近い

