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最大80％オフ！ pt900 ダイヤ サイズ　5.5 マーキスダイヤモンド　0.50ct リング

商品の説明

大粒のマーキスダイヤモンド4個使ったリングです。
プラチナ　ハーフエタニティダイヤリング　11号 ハート❤️&キューピット　新品
シンプルで可愛いデザインです。
カルティエ ラニエール リング イエローゴールド K18PG 48号証明書付き

手作り！Pt900 ダイヤ 一文字 リング 0.60ct 4.27g M568
Pt900
モニッケンダム　ダイヤモンドプラチナリング　鑑定書付き
天然大宇あやモンド　0.50ct
★新品未使用★ e.m. イーエム リング
サイズ　5.5
Pt900 大粒 天然 南洋パール ダイヤ リング
重量　2.63g

色鮮やか・大粒！k18 カーネリアン メノウ リング 4.82g M1172

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大粒のマーキスダイヤモンド4個使ったリングです。シンプルで可愛いデザインです。Pt900天然大宇あやモンド　0.50ctサイズ　5.5重量　2.63g

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