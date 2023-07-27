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【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC

商品の説明

初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心のNEC中古ノートパソコンを提供しております
DELL Latitude 5300 i7 8665U 32GB 1TB

MSI GF65 Thin 10SER 充電パック寿命 最終値下げ
⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます
極上★最新Win11/高速Core-i5/4G/新品爆速SSD/Office
→出荷前に最新アップデートまで行います♪
極上品★新型Win11/NEC LaVie/新品爆速SSD/Office

美品HP EliteBook 630 G9第12世代 i5 16GB 256GB
⭕即購入可能 ・ 早い者勝ちです
富士通LIFEBOOKah42t42tbモデル

【正規Office付き‼️】東芝　Dynabook　R73/G　ノートパソコン
⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済
40✨すぐ使える超美品【カバー付VAIO】ブルーのカメラ付ノートパソコン初心者向

ほぼ新品）16インチMacBook Pro シルバー(2019)
⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています
東芝 2019年 AZ25 新品SSD480/16GB Win11正規対応機

届いてすぐに使える⭐️メモリ8GB⭐️新品SSD256GB⭐️ノートパソコン
⭕ストレージはHDDを新品SSD 128GBに交換してサクサク動く仕様です
【永久版Office2021】i3 7世代 SSD512 メモリ8 15インチ

b270✨限定/Core i7/8GB/爆速 SSD512 美品✨ノートパソコン
⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！
【NEC】LAVIE Note StandardノートPC Office2021
→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪
DELL Inspiron 15 5000 5567 メモリー16GB

【i5／メモリ16G／SSD】 Thinkpad L480
⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪
MacBook Pro 2020 512GB 16GB AppleCare＋

ミラクル星らきーさん様専用！
⭕電源アダプターのみが付属品です
MSI GP66 Leopard 10U ゲーミングノート

Lenovo IdeaPad Gaming 370i ゲーミングノートPC
⭕バッテリーは充電可能です♪
【送料無料】LENOVO　ノートパソコン　Webカメラ・Office付き♪
⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません
Core i3+新品SSD換装/LIFEBOOK A574HX/15.6型ワイド

vaio s15
■仕様
Surface Laptop2 256G i5
⭐型番：NEC LAVIE NS150/G
Panasonic Let’snote
⭐CPU：Celeron 3855U 1.60GHz
masaさん専用　　　東芝　Dynabook　美品　G83/HS
⭐OS：Windows11 Home
MacBook Pro late 2011 13インチ【中古】
⭐ストレージ：新品 SSD 128GB
【富士通】ライフブック i7 新品SSD1TB 16GB ノートパソコン
⭐メモリー：4GB
快速8GB✨赤✨ノートパソコン✨Windows11✨人気の富士通PC✨SSD搭載
⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
HP Victus 16 Ryzen7 5800H RTX3060 144hz
⭐モニター：15.6型
FRONTIER ノートパソコン Core i7 1TBSSD
⭐無線LAN：Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac)
【弟弟専用】SurfacePro8　第11世代Core-i5　8GB　256GB

i7 8GB SSD MacBook Air 11 Mid 2012
■動作確認項目
富士通 U938/i5第七世代
✅BIOS起動
TOSHIBA dynabook RZ63/MS i7-8550U フルHD
✅Windows起動
【セール中】東芝/dynabook/ノートパソコン/Win10/リュクスホワイト
✅液晶モニター表示
Lenovo ThinkPad X1 Carbon　⑥
✅キーボード操作
Razer blade 15インチ　リス様専用
✅Wi-Fi動作
Apple MacBook Air Early 2015 11インチ
✅インターネット接続
す爆速!Core i7/SSD480/8GB NECノートPC
⛔webカメラは使用できません
Surface Laptop Go 8GB 128GB アイスブルー セット

Win11 ノートパソコン ssd i5-7200 ssd office Nec
⭕商品不良は受取評価前まで対応します
ノートパソコン　555　Windows11 Core i7
(商品到着後1週間以内にお知らせ願います)
新Windows11/最上級Core i7/メモリ16GB/爆速SSD512GB

MacBook Retina 2016年モデル 12インチ
⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。
✨STORE 和彩様専用✨Lenovo IdeaPad Flex 5

LIFEBOOK AH50 B3 ノートパソコン ホワイト
最後までお読みいただきありがとうございます♪
Surface Laptop Go 2（アイスブルー 12.4型）

ASUS T100TA-DK32GS(ノートパソコン)中古、おまけ付き
製品年式...2017
MacBook Pro2018 Core i7 16GB SSD512GB
画面サイズ...14.5～16.9インチ
【最上位モデル・動作確認済】MacBook Retina, 12-inch
CPU種類...CeleronDual-Core
美品♪Office付Core i7 爆速SSD512GBの新品♪メモリ容量8GB
OS...Windows11
【H.S 様　専用出品】MacBook Pro 13-inch 2017
メモリ...4～7GB
③超軽量dynabook R63/P/i5第五世代/8GB/SSD128GB
SSD容量...128～255GB
1台限定の超美品ノートパソコン✨Dynabook✨初心者にもオススメなレッド✨
特徴...Office 2021

最終月末セール✨大容量1000GB❗写真多く保存✨東芝ノートパソコン⭐️カメラ付き

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

専用　MacBook Pro 2018 13インチ i5 16GB 512GB

Lenovo Yoga 6 2in1ノートPC

レノボ　Thinkpad X390

【値下げ】MacBook Pro 13インチRetina Mid2012

2019 MacBook Pro 13インチ

Lifebook U9310/D ジャンク
初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心のNEC中古ノートパソコンを提供しております⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます→出荷前に最新アップデートまで行います♪⭕即購入可能 ・ 早い者勝ちです⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています⭕ストレージはHDDを新品SSD 128GBに交換してサクサク動く仕様です⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪⭕電源アダプターのみが付属品です⭕バッテリーは充電可能です♪⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません■仕様⭐型番：NEC LAVIE NS150/G⭐CPU：Celeron 3855U 1.60GHz⭐OS：Windows11 Home⭐ストレージ：新品 SSD 128GB⭐メモリー：4GB⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ⭐モニター：15.6型⭐無線LAN：Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac)■動作確認項目✅BIOS起動✅Windows起動✅液晶モニター表示 ✅キーボード操作✅Wi-Fi動作✅インターネット接続⛔webカメラは使用できません⭕商品不良は受取評価前まで対応します (商品到着後1週間以内にお知らせ願います)⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。最後までお読みいただきありがとうございます♪製品年式...2017画面サイズ...14.5～16.9インチCPU種類...CeleronDual-CoreOS...Windows11メモリ...4～7GBSSD容量...128～255GB特徴...Office 2021

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ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC

28分钟前

【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC

¥15,000 ¥12,750

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コメント (12)

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【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC 【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC

パソコン ノート office付き 15.6インチ Windows11搭載 初期設定済み おまかせ 高性能Celeron ノートパソコン 有線マウス付属/WEBカメラ搭載/WIFI/HDMI/Wi-FI 初心者向け/テレワーク応援/在宅勤務 ノートPC メモリ 4GB/高速SSD

パソコン ノート office付き 15.6インチ Windows11搭載 初期設定済み おまかせ 高性能Celeron ノートパソコン 有線マウス付属/WEBカメラ搭載/WIFI/HDMI/Wi-FI 初心者向け/テレワーク応援/在宅勤務 ノートPC メモリ 4GB/高速SSD


ノートパソコン15.6インチ windows 11搭載 ノートパソコン，VETESA 薄型ノートPC、1920×1080 IPS 大画面ディスプレイ、インテル Celeron-N、windows11 ノートパソコン、日本語キーボード 10キー

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【Windows 11】【Office 機能付き】GM-JAPAN 15.6インチ 大画面 薄型 ノートパソコン PC テンキー 搭載 日本語キーボート WPS Office 2019 / Windows 11 / Celeron /メモリ 8GB / SSD 256GB / WIFI /

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