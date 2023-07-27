【おまけ付】 薄型 Windows11 ノートパソコン オフィス付き 2017年モデル ノートPC

初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心のNEC中古ノートパソコンを提供しております

DELL Latitude 5300 i7 8665U 32GB 1TB



MSI GF65 Thin 10SER 充電パック寿命 最終値下げ

⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます

極上★最新Win11/高速Core-i5/4G/新品爆速SSD/Office

→出荷前に最新アップデートまで行います♪

極上品★新型Win11/NEC LaVie/新品爆速SSD/Office



美品HP EliteBook 630 G9第12世代 i5 16GB 256GB

⭕即購入可能 ・ 早い者勝ちです

富士通LIFEBOOKah42t42tbモデル



【正規Office付き‼️】東芝 Dynabook R73/G ノートパソコン

⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済

40✨すぐ使える超美品【カバー付VAIO】ブルーのカメラ付ノートパソコン初心者向



ほぼ新品）16インチMacBook Pro シルバー(2019)

⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています

東芝 2019年 AZ25 新品SSD480/16GB Win11正規対応機



届いてすぐに使える⭐️メモリ8GB⭐️新品SSD256GB⭐️ノートパソコン

⭕ストレージはHDDを新品SSD 128GBに交換してサクサク動く仕様です

【永久版Office2021】i3 7世代 SSD512 メモリ8 15インチ



b270✨限定/Core i7/8GB/爆速 SSD512 美品✨ノートパソコン

⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！

【NEC】LAVIE Note StandardノートPC Office2021

→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪

DELL Inspiron 15 5000 5567 メモリー16GB



【i5／メモリ16G／SSD】 Thinkpad L480

⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪

MacBook Pro 2020 512GB 16GB AppleCare＋



ミラクル星らきーさん様専用！

⭕電源アダプターのみが付属品です

MSI GP66 Leopard 10U ゲーミングノート



Lenovo IdeaPad Gaming 370i ゲーミングノートPC

⭕バッテリーは充電可能です♪

【送料無料】LENOVO ノートパソコン Webカメラ・Office付き♪

⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません

Core i3+新品SSD換装/LIFEBOOK A574HX/15.6型ワイド



vaio s15

■仕様

Surface Laptop2 256G i5

⭐型番：NEC LAVIE NS150/G

Panasonic Let’snote

⭐CPU：Celeron 3855U 1.60GHz

masaさん専用 東芝 Dynabook 美品 G83/HS

⭐OS：Windows11 Home

MacBook Pro late 2011 13インチ【中古】

⭐ストレージ：新品 SSD 128GB

【富士通】ライフブック i7 新品SSD1TB 16GB ノートパソコン

⭐メモリー：4GB

快速8GB✨赤✨ノートパソコン✨Windows11✨人気の富士通PC✨SSD搭載

⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ

HP Victus 16 Ryzen7 5800H RTX3060 144hz

⭐モニター：15.6型

FRONTIER ノートパソコン Core i7 1TBSSD

⭐無線LAN：Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac)

【弟弟専用】SurfacePro8 第11世代Core-i5 8GB 256GB



i7 8GB SSD MacBook Air 11 Mid 2012

■動作確認項目

富士通 U938/i5第七世代

✅BIOS起動

TOSHIBA dynabook RZ63/MS i7-8550U フルHD

✅Windows起動

【セール中】東芝/dynabook/ノートパソコン/Win10/リュクスホワイト

✅液晶モニター表示

Lenovo ThinkPad X1 Carbon ⑥

✅キーボード操作

Razer blade 15インチ リス様専用

✅Wi-Fi動作

Apple MacBook Air Early 2015 11インチ

✅インターネット接続

す爆速!Core i7/SSD480/8GB NECノートPC

⛔webカメラは使用できません

Surface Laptop Go 8GB 128GB アイスブルー セット



Win11 ノートパソコン ssd i5-7200 ssd office Nec

⭕商品不良は受取評価前まで対応します

ノートパソコン 555 Windows11 Core i7

(商品到着後1週間以内にお知らせ願います)

新Windows11/最上級Core i7/メモリ16GB/爆速SSD512GB



MacBook Retina 2016年モデル 12インチ

⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。

✨STORE 和彩様専用✨Lenovo IdeaPad Flex 5



LIFEBOOK AH50 B3 ノートパソコン ホワイト

最後までお読みいただきありがとうございます♪

Surface Laptop Go 2（アイスブルー 12.4型）



ASUS T100TA-DK32GS(ノートパソコン)中古、おまけ付き

製品年式...2017

MacBook Pro2018 Core i7 16GB SSD512GB

画面サイズ...14.5～16.9インチ

【最上位モデル・動作確認済】MacBook Retina, 12-inch

CPU種類...CeleronDual-Core

美品♪Office付Core i7 爆速SSD512GBの新品♪メモリ容量8GB

OS...Windows11

【H.S 様 専用出品】MacBook Pro 13-inch 2017

メモリ...4～7GB

③超軽量dynabook R63/P/i5第五世代/8GB/SSD128GB

SSD容量...128～255GB

1台限定の超美品ノートパソコン✨Dynabook✨初心者にもオススメなレッド✨

特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

初心者や主婦の方、パソコン操作が不慣れな方でも安心のNEC中古ノートパソコンを提供しております⭕設定なしで、到着したらそのまま使用できます→出荷前に最新アップデートまで行います♪⭕即購入可能 ・ 早い者勝ちです⭕最新 Windows11 64bitをインストール・セットアップ済⭕非喫煙者でペットも飼っておらず、清潔な環境で保管しています⭕ストレージはHDDを新品SSD 128GBに交換してサクサク動く仕様です⭕MicrosoftのOffice2021、Wi-Fiなしで快適ワークを実現！→オフラインでもWord・Excel・PowerPointの作業が可能です♪⭕iTunes、LINE、Skype、Chromeはインストール済み！YouTubeも見れます♪⭕電源アダプターのみが付属品です⭕バッテリーは充電可能です♪⚠️消耗品のため、稼働時間の保証はありません■仕様⭐型番：NEC LAVIE NS150/G⭐CPU：Celeron 3855U 1.60GHz⭐OS：Windows11 Home⭐ストレージ：新品 SSD 128GB⭐メモリー：4GB⭐ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ⭐モニター：15.6型⭐無線LAN：Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac)■動作確認項目✅BIOS起動✅Windows起動✅液晶モニター表示 ✅キーボード操作✅Wi-Fi動作✅インターネット接続⛔webカメラは使用できません⭕商品不良は受取評価前まで対応します (商品到着後1週間以内にお知らせ願います)⭕くわしい保証内容はプロフィールに記載していますので、ご購入前に確認いただけますようにお願いします。最後までお読みいただきありがとうございます♪製品年式...2017画面サイズ...14.5～16.9インチCPU種類...CeleronDual-CoreOS...Windows11メモリ...4～7GBSSD容量...128～255GB特徴...Office 2021

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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