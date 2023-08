Victor RD-M2 clavia MEMORY512MB

TOSHIBA TY-ASC60(K) 2023 年製 新品



セット販売 JVCポータブル電源626whソーラーパネルセット

2008年製

Cyuる丸ドン様専用



SONY ICF-M780N ポータブルラジオ【生産終了になった名機】

本体、リモコン、電源コード、取扱説明書付き(コピー)

昭和銘機 清掃済 National 「Disco MAC」RX-5500



SHARP GF-999 THE SEARCHER-W 美品 土日限定値下げ

動作状況

レトロ☆SONY☆ラジオ☆スカイセンサー☆ICF-5900☆アンティーク!!

CD、MD.USB.メモリー再生OK

ナショナル(Panasonic )プロシ-ド RF-2800



パナソニック3バンドラジオRF-U180TV

CDからMD.メモリー、USB録音OK

【状態良好】Nationalプロシード4800



TOSHIBA TY-ASC60(K) 2023 年製 新品

MDからメモリー、USB録音OK

セット販売 JVCポータブル電源626whソーラーパネルセット



Cyuる丸ドン様専用

メモリーからUSB録音OK

SONY ICF-M780N ポータブルラジオ【生産終了になった名機】



昭和銘機 清掃済 National 「Disco MAC」RX-5500

FMラジオOK

SHARP GF-999 THE SEARCHER-W 美品 土日限定値下げ



レトロ☆SONY☆ラジオ☆スカイセンサー☆ICF-5900☆アンティーク!!

AMアンテナがないためAMラジオの動作確認できていません。

ナショナル(Panasonic )プロシ-ド RF-2800



パナソニック3バンドラジオRF-U180TV

アンテナ曲がりなし

【状態良好】Nationalプロシード4800



TOSHIBA TY-ASC60(K) 2023 年製 新品

音質とても良いです。

セット販売 JVCポータブル電源626whソーラーパネルセット



Cyuる丸ドン様専用

使用にともなうスレやヨゴレ有り、中古品ですのでご理解のいただける方にお願い致します。

SONY ICF-M780N ポータブルラジオ【生産終了になった名機】



昭和銘機 清掃済 National 「Disco MAC」RX-5500

Victor・JVC RD-M2-W

SHARP GF-999 THE SEARCHER-W 美品 土日限定値下げ



レトロ☆SONY☆ラジオ☆スカイセンサー☆ICF-5900☆アンティーク!!

CDプレーヤ種類: CDプレーヤ

ナショナル(Panasonic )プロシ-ド RF-2800

MD有無・種類: MDLP

パナソニック3バンドラジオRF-U180TV

color: WHITE

【状態良好】Nationalプロシード4800

ステレオ/モノラル: ステレオ

TOSHIBA TY-ASC60(K) 2023 年製 新品

圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3

セット販売 JVCポータブル電源626whソーラーパネルセット

記録媒体(新): 内蔵メモリのみ

Cyuる丸ドン様専用



SONY ICF-M780N ポータブルラジオ【生産終了になった名機】

#日本ビクター

昭和銘機 清掃済 National 「Disco MAC」RX-5500

#Victor・JVC

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Victor RD-M2 clavia MEMORY512MB2008年製本体、リモコン、電源コード、取扱説明書付き(コピー)動作状況CD、MD.USB.メモリー再生OKCDからMD.メモリー、USB録音OKMDからメモリー、USB録音OKメモリーからUSB録音OKFMラジオOKAMアンテナがないためAMラジオの動作確認できていません。アンテナ曲がりなし音質とても良いです。使用にともなうスレやヨゴレ有り、中古品ですのでご理解のいただける方にお願い致します。Victor・JVC RD-M2-WCDプレーヤ種類: CDプレーヤMD有無・種類: MDLPcolor: WHITEステレオ/モノラル: ステレオ圧縮音楽再生機能有無種類: WMA/MP3記録媒体(新): 内蔵メモリのみ#日本ビクター#Victor・JVC

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

SHARP GF-999 THE SEARCHER-W 美品 土日限定値下げレトロ☆SONY☆ラジオ☆スカイセンサー☆ICF-5900☆アンティーク!!ナショナル(Panasonic )プロシ-ド RF-2800パナソニック3バンドラジオRF-U180TV【状態良好】Nationalプロシード4800TOSHIBA TY-ASC60(K) 2023 年製 新品セット販売 JVCポータブル電源626whソーラーパネルセットCyuる丸ドン様専用SONY ICF-M780N ポータブルラジオ【生産終了になった名機】昭和銘機 清掃済 National 「Disco MAC」RX-5500