名作WACKO MARIA CATAPULT OFFICER JACKETです。

PRIMALOFT、ラクーンファーを使用しており非常に暖かいです。

地味なコーデになりがちな冬で、この色は着こなしの幅を広げるのにもってこいです。

黒は中古市場に出回っていますが緑はなかなか出ないレア商品です。

このジャケットは断然グリーンが格好いいです。

参考定価、約90,000円

177㎝で中にスウェットやセーター、シャツを着て着用してました。

Mサイズですが作りは大きめです。

#プリマロフト

#天国東京

#キムタク

#窪塚洋介

#舐達麻

#カナダグース

#ノースフェイス

#モンクレール

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

