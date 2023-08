アメリカ古着 アメリカ買付品 ザノースフェイス

GONZ GORE TEX SHELL JACKET

ノースフェイス ノース GORE-TEX

●ご覧いただきましてありがとうございます!

こちらの商品はメンズ、レディースどちらも御着用頂けます。

●写真は実物をスマホにて撮影しております。

●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。

まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #古着屋FM #古着屋FMアウター

おまとめ買いの方は更に200円引きいたします!

ご購入前にご連絡ください!

◆商品のポイント

【アメリカ買付品】

人気ブランド、ザノースフェイスのマウンテンジャケットです!

フード収納型でかなり便利に使えるアイテムです。

大きめのため、男女兼用でゆるだぼっと御着用頂けます!

◆カラー

アースカラー

ベージュ

イエロー 黄色

◆素材

ポリエステル 100%

◆状態

やや傷や汚れあり

使用感あり、内側に少し汚れ

(写真をご参照ください)

※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。

クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。

【人気ブランド】ノースフェイス ゴアテックス マウンテンジャケット アースカラー

◆サイズ

表記サイズ:S

着用サイズはM相当

実寸値にてご判断ください。男女兼用です。

下記、平置き実寸値を載せてます。

素人のため、多少の誤差はご了承お願いします。

必ず、ご確認ください!

着丈:71cm

身幅:55.5cm

肩幅:54cm

袖丈:58cm

◆配送について

・即日発送の徹底(24時間以内に発送)

・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能

らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします!

当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。

他にも多数出品中!

⬇

#古着屋FM

#古着屋FMアウター

商品管理番号 22L174

カラー···ベージュ

柄・デザイン···刺繍

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

