#水の子

#キングスレイ 作

#阿部知ニ 訳 阿部印有り

#東郷青児 挿絵

昭和22年12月20日印刷

昭和22年12月25日発行

全 286ページ

発行者 #佐藤繁次郎

印刷者 #小野通久

配給元 #日本出版配給株式会社

発行所 #國立書院

大変古い本です。焼け、変色、折れ、汚れなど

あります。添付写真をご覧ください。

表紙の右下に、小さく 青児 とあり。

挿絵は、東郷青児氏らしい、とても素敵な

ものです。古本ですので、デリケートな方の

ご購入は、お控えください。

よろしくお願い申し上げます!

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

