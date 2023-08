【正規販売店】 新品 King Gnu Sympa 完全生産限定盤 アナログレコード LP 邦楽

禿げた子様 専用

「Sympa」King Gnu

完全生産限定盤

2枚組 / スプラッターディスク仕様

アナログレコード LP

#KingGnu #アナログ盤 #アナログレコード #LP #完全生産限定盤

《収録曲》

SIDE A

SympaⅠ

Slumberland

Flash!!!

SIDE B

Sorrows

SympaⅡ

Hitman

SIDE C

Don’t Stop the Clocks

It’s a small world

SympaⅢ

Prayer X

SIDE D

Bedtown

The hole

SympaⅣ

新品未開封になります(上部は元々開放)。

レコード専用箱で発送させて頂きます。

*コメント無しの即購入OKです

こちらの商品はお値下げ不可になります

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

