商品は迅速にお送りさせて頂きます(*^^*)

【ノーコメント】【即購入】大歓迎!

お値下げ交渉も大歓迎♪

ミニサイズのチェーンショルダーバッグですので大変可愛らしいデザインです^ ^

ゴールドチェーンにキルティング加工されて

いるのでおしゃれ感もアップです♡

ミニサイズですので、

チェーンウォレット としてもご使用

頂けるサイズかと思います^ ^♪

★ブランド名:プラダ

★商品名・説明:キルティング チェーン ショルダーバッグ ゴールドチェーン ナイロン

ミニショルダーバッグ チェーンショルダー チェーンショルダーバッグ チェーンウォレット

三角プレート ロゴプレート 三角ロゴ

★カラー:ライトブラウン ベージュ 光沢

★サイズ:

横19cm

高さ15cm

マチ6cm

持ち手約110cm

★ポケット:外2箇所 内1箇所

★付属品:保存袋付✨

★商品状態★

ランク AB

【ランク表示法】

S: 新品、未使用

A: 使用感もあまりなく、綺麗な状態です

B: 使用感はありますが、そこそこ綺麗です

C: 使用感はありますが、通常使用可能です

D 難あり。ジャンク品です。

★その他:写真の白くなっている部分は光によるもので、擦れているわけでは御座いません(^-^

★購入先

大手インターネットショップ

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

保管

①商品の保管については、丁寧に行っております

②保管専用の部屋(ウォーキングクローゼット内)に並べて綺麗に保管してます

③ペットは飼っておりません⭐︎

④タバコも吸っておりません⭐︎

発送

①1〜2日以内に発送致します。

②発送に支障が出ることがある場合には、コメント欄にて、その旨を記載致します

③輸送中の傷がつかないようにプチプチなどで綺麗に梱包し発送します。

*色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。

撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しております。載せれる枚数も決まっております。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。

*ないかとは思いますが、万が一偽物だった場合は返金対応致しますのでご安心ください♪

カラー···ベージュ

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

