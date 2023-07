★4月8日まで値下げです

キャンプ用品のまとめ売りです。

事情がありキャンプができなくなったので

これからキャンプされる方に使って頂けると嬉しいです。

サイズ等は写真をご確認下さい。

テントはこちらで購入していますが

到着後広げて確認しておりますが、残念ながら一度も使用できませんでした。

前出品者様は晴天時に4回使用という事でした。

※キャンノピーポールとポール用のロープはついていません

クッカーセット、ランタン、コップ→未使用

まだまだ使って頂ける商品ですが、

素人検品、採寸になりますので

ご理解いただける方のご購入をお願いします。

セットでのご購入をお願いしたいと思います。

他のキャンプ用品と合わせてのご購入はご相談くださいね!

★質問等お気軽にコメント下さい^_^

★他にも出品しておりますので、ご購入の際はコメントをお願いします。

★プロフご確認下さい

他でも、テント単品でも出品しておりますので、ご購入時はコメントお願いします

商品の情報 ブランド ロゴス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

