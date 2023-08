•種類…ウクレレ(テナー)

•商品名…Fender Ukulele Pa'ina フェンダー ウクレレ パイナ

•付属品…ソフトケース、シールド

テナーサイズのフェンダー製ウクレレ。オールマホガニー総単板のモデルで、パッシブタイプ(ピエゾ)のピックアップ付き。現在生産していません。

2014年に新品購入しましたが、大切に扱ってきましたので、使用感はややあるものの美品です。傷や汚れはほとんどありません。

現在入手しにくいマホガニーの総単板、1本ネックのテナーウクレレ です。生音がとても良く伸びてふくよかに響きます。アンプに繋ぐと、このウクレレ の音の良さがもっと際立ちます。

弦は、AquilaのNylgut、4弦のみフロロカーボン弦のLaw G仕様にしてあります。大切に使って頂ける方にお譲りします。丁寧に梱包して発送しますので、ご安心ください。

<スペック>

Body Style: Tenor Ukulele

Top: Solid Mahogany

Back and Sides: Solid Mahogany

Neck: Mahogany

Fingerboard: Rosewood

No. of Frets: 19

Bridge: Rosewood

Machine Heads: Die-Cast with Vintage Style Buttons

Electronics: Onboard Passive Pickup

Colors: Natural(Satin Finish)

商品の情報 ブランド フェンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

