最新エルメス 【アメリカ古着❗️】90s 染め　刺繍ロゴ　TシャツダークグレーXLビッグサイズ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

《商品説明》

当時物! GUNS N' ROSES ツアーTシャツ

状態、品質、製法、とっても良くおすすめです!

アメリカ直輸入、アメリカ企画、アメリ古着❗️

90年代半袖プリントロゴTシャツです。

古着男子、古着女子にオススメのオーバーサイズ、オーバーシルエット、ビッグサイズです。

【ブランド】

ギルダン

【サイズ】

表記:XL

【寸法】

着丈:77cm

肩幅:57cm

身幅:60cm

袖丈:22.5cm

【カラー】

・黒 ブラック、ダークグレー、グレー

【素材】

コットン

★清潔さが売りです⭐︎

全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ

縮み等補正し、形状仕立てております。

★コメント無し即購入可

★匿名配送

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ギルダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

