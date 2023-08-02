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直送商品 JUNYA WATANABE MAN 2022SS ブータン柄Tシャツ 美品 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

ジュンヤワタナベマンのブータン柄Tシャツです。クローゼット整理のため出品します。
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確かブータンの伝統的な守り神の図柄だったと思います。
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1-2度着ただけですので、コンディションはほぼ新品に近い状態と思います。
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◾️サイズ：平置き概寸
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胸囲104
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袖口幅16
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※参考価格：27,800円(税込)
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商品の情報

商品のサイズM
ブランドコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態未使用に近い

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ジュンヤワタナベマンのブータン柄Tシャツです。クローゼット整理のため出品します。確かブータンの伝統的な守り神の図柄だったと思います。1-2度着ただけですので、コンディションはほぼ新品に近い状態と思います。◾️サイズ：平置き概寸着丈71胸囲104肩幅48袖丈23裾囲107袖口幅16※タグ有り。※参考価格：27,800円(税込)#ジュンヤワタナベマン#JUNYAWATANABEMAN#COMMEdesGARCONS#株式会社コムデギャルソン#ブータン柄

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商品のサイズM
ブランドコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
商品の状態未使用に近い

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52分钟前

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