コンバース スニーカーをご覧いただきありがとうございます。

■プロフィール含む全文お読み頂きコメントお願い致します

■ 購入希望等、まだ購入出来ますか?等の質問

にはお答え致しません 即購入 OKです。

★大幅お値引きはご遠慮下さい。

◆お支払い 翌日迄 可能な方のみお取引致します。

★人気カラー 黒×白 早い者勝ち‼️

★コンバース ワンスター ジャパン

★made in japan

◆サイズ表示 25cm / US 6.5

★定価 24200円

★状態 新品未使用品 箱あり、紙黒タグあり

箱はやや潰れがある場合もございます

★スピード発送

★新品未使用品 自宅保管です。購入時のままで

す。

未使用品をお送りします。

製造時からの汚れ、糸の飛び出し、ほつれ、

僅かな汚れシワなどがある場合もございます

箱も潰れ、破れががある

場合もございますので神経質な方、細かい方

ご購入お控え下さい。

★お取り置きご遠慮下さい

#お330/10

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

