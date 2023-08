【開店記念セール！】 未使用《ICHIAntiquites イチアンティークス》麻ストライプワンピース ロングワンピース

amritaの出品ワンピース

↓↓↓

#amrita_dress

平置採寸

着丈 125cm

身幅 73cm

肩幅 70cm

袖丈 40cm

袖付 20cm

素材 麻100%

定価 ¥23100

サイドポケットあり/日本製

《ICHIAntiquites イチアンティークス》の東炊きリネンストライプ柄シャツワンピースです。

小さな釜を使用し、職人の手作業で染められる東炊きリネンを使用した前開きのロングワンピース。

東炊きならではの深みのある色合いや、独特のやわらかさが魅力的。

ネップや織りの表情が豊かで、着続けるほどに肌になじんでいきます。

ゆったりとしたシルエットが心地よく、一枚でも、ボトムを重ねたレイヤードスタイルや羽織ってもサマになります。

袖をラフに捲るとこなれた印象に♪

未使用タグ付品ですが自宅保管であること、天然素材のためネップあることをご理解いただける方とのお取引をお待ちしております。

Veritecoeur ヴェリテクール

Gauze# ガーゼ

nestRobe ネストローブ

tumugu ツムグ

LUEUF ルフ

などお好きなかたに

大人のナチュラル服

大人の日常着

夏コーデ

ゆったりシルエット

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イチアンティークス 商品の状態 新品、未使用

